Онколог Каприн: некоторые виды рака относятся к наследственным

«Да, есть раки, которые ассоциированы с мутацией определенных генов», - сказал об этом Андрей Каприн.

Онколог Каприн сообщил , что некоторые виды рака относятся к наследственным. В их случае наследуется генетическая мутация, способствующая развитию злокачественного процесса. Например, известно, что подверженность злокачественным новообразованиям усиливается из-за мутаций в генах BRCA1 и BRCA2.По словам онколога, чаще всего как наследственный рак возникают злокачественные опухоли молочной железы и предстательной железы. Кроме того, из-за наследуемой мутации может развиваться рак кишки, не ассоциированный с псевдополипозом.Рассуждая о необходимости анализов на генетические мутации, онколог уточнил: если среди родственников встречался рак, то сделать анализ имеет смысл. При выявлении мутации человеку следует чаще проводить скрининговые исследования – это позволит в случае возникновения опухоли своевременно выявить образование.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами обычно проявляется рассеянный склероз

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