Хирург Панюшкин: жалобы женщины на боли после еды помогли выявить у неё рак кишечника

«Благодаря отсутствию метастазов пациентке провели радикальную онкологическую операцию, а через несколько месяцев — планируемое ранее удаление желчного пузыря. В настоящее время ни слабость, ни боли в животе пациентку не беспокоят», - рассказал Денис Панюшкин « Ленте.ру ».

Хирург Панюшкин поделился историей болезни женщины, которая обратилась к врачам с жалобами на дискомфорт и боли, возникавшие у неё после еды. 56-летняя пациентка хирурга пришла на консультацию к нему после посещения терапевта. Узнав о жалобах на боль, дискомфорт и тяжесть в правом боку, которые женщина ощущала практически при каждом приеме пищи, он направил её на УЗИ и по результатам снимка сделал предположительное заключение о проблемах с желчным пузырем. По показаниям его следовало удалить.Хирурга насторожило то, что анализы крови выявили у женщины низкие показатели «красной крови»: эритроцитов и гемоглобина. Дополнительно расспросив пациентку, он выяснил, что в последнее время она стала замечать у себя немотивированное чувство повышенной усталости, слабости.Врач назначил новое исследование в виде фиброколоноскопии, и оно помогло установить наличие опухоли купола слепой кишки – аденокарциному.Он подчеркнул, что для своевременного выявления опасного заболевания не нужно медлить с посещением врача. В этом случае были в нужное время проведены исследования, поспособствовавшие спасению жизни пациентки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется атеросклероз сосудов ног , об этом подробно рассказал врач Нина Зубова.

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