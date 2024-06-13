Боли при ходьбе. Врач Зубова назвала симптомы атеросклероза сосудов ног

«Обычно атеросклеротический процесс в сосудах, а в частности в артериях, развивается годами. Наиболее часто он протекает в сосудах головного мозга, сердечных (коронарных) артериях, в артериях ног. Таким изменениям подвержен каждый пятый человек старше 55 лет», - поделилась медик с порталом «Доктор Питер».

«Помимо болей в мышцах может измениться цвет кожи на ногах: она становится бледной. Из-за нарушения кровоснабжения человек постоянно ощущает, что у него мерзнут ноги, со временем исчезает волосяной покров. Без лечения состояние усугубляется, нога начинает неметь, боль становится постоянной даже в покое и может заставить человека спать сидя, так как в таком положении боли становятся меньше», - рассказала Нина Зубова.

Врач Зубова сообщила, что сосуды ног поражаются атеросклерозом и холестериновыми бляшками наряду с сосудами головного мозга и сердца. По её словам, в определенном возрасте риску этой патологии подвергаются очень многие люди.Говоря о том, что способствует развитию атеросклероза сосудов ног, Нина Зубова констатировала: одним из самых серьезных факторов влияния является несбалансированное питание, в большом количестве содержащее животные жиры, трансжиры и быстрые углеводы. Еще опасному нарушению подвержены малоподвижные люди, курильщики, диабетики, гипертоники.Врач Зубова назвала симптомы атеросклероза сосудов ног: одними из первых возникают боли при ходьбе, вынуждающие делать остановки, – появляется так называемая перемежающаяся хромота. Боли ощущаются в икроножных мышцах, бедрах, ягодицах. Сначала это происходит во время длительной ходьбы, но со временем способность ходить без дискомфорта и болей снижается, их начинают вызывать даже небольшие расстояния. Кроме того, могут сформироваться другие негативные ощущения и проблемы.Она посоветовала россиянам проходить регулярные обследования, минимум раз в год осуществлять профилактический осмотр, проверять кровь на липидный обмен и содержание глюкозы. При появлении неблагоприятных симптомов нужно обращаться к врачу и следовать его рекомендация. Для профилактики атеросклероза важно придерживаться здорового образа жизни, избегать малоподвижности.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких обстоятельствах у человека может повышаться артериальное давление

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