Боль не снимается спазмалитиками. Врач Тырина назвала признаки алкогольного панкреатита

«На приступ панкреатита указывает интенсивная, нарастающая боль в районе эпигастрии, не проходящая ни после еды, ни после стула, ни от приема спазмалитиков. Помимо этого, повышение температуры, тошнота, рвота, икота, учащенный пульс, вздутие живота, желтушность кожных покровов и белков глаз», - перечислила медик.

«Практика показывает, что в подобных случаях пациенту помогает отказ от алкоголя и соблюдение дробной диеты с исключением из рациона жареного, жирного, копченого, острого», - поделилась эксперт.

Врач Тырина объяснила, что алкогольный панкреатит является реакцией поджелудочной железы на употребление алкоголя. Такая реакция, сопровождаемая воспалением, может возникнуть у человека один раз в жизни в виде острого, реактивного процесса. Но также алкогольный панкреатит может быть хроническим заболеванием.Врач Тырина назвала признаки алкогольного панкреатита. В случае острого состояния может возникать сильная боль, унять которую обычно не помогают никакие известные способы – она не снимается даже спазмалитиками из аптеки.Специалист отметила, что состояние острого панкреатита требует обращения за врачебной помощью.Говоря о хроническом процессе, врач уточнила, что он возникает, когда человек годами практически ежедневно употребляет достаточно высокую дозу крепких спиртных напитков. Карина Тырина добавила, что в отличие от острого хронически алкогольный панкреатит практически не поддается терапии. Самая большая опасность этой патологии заключается в прогрессирующем развитии фиброзной ткани поджелудочной железы, из-за которого может прекратиться нормальное функционирование органа.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими могут быть последствия от питья воды во время еды.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.