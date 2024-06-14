Врач Белева: питье воды во время еды может иметь положительные и вредные последствия

«Можно придерживаться общего правила: пить за 30 минут до еды или через 30-40 минут после трапезы. Это время достаточно, чтобы не мешать процессу пищеварения», – поделилась гастроэнтеролог с UfaTime.ru

Врач Белева проинформировала, что питье воды во время еды может иметь положительные и вредные последствия. К позитивным эффектам относится гидратация организма, а также улучшение процессов глотания и перемешивания пищи с пищеварительными соками. Кроме того, вода во время еды – это своеобразная профилактика переедания: она создает чувство наполнения в желудке без дополнительных калорий.Говоря о возможных вредных последствиях, Белева указала на способность воды разжижать желудочный сок, из-за чего может ухудшиться пищеварение. Вдобавок может произойти усиление изжоги (особенно если употребляются газированные напитки).Врач Белева добавила, что существует общее правило питья воды – лучше всего сделать это за полчаса до еды или полчаса спустя после.Тем, кто предпочитает пить воду во время еды, врач порекомендовала употреблять жидкость умеренно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников заявил: чистой воды организму ежедневно нужно не так уж много

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.