Консервы со вздутой крышкой и плесенью. Как происходит заражение ботулизмом?

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консервы

Употребление консервов – основной путь заражения бактериальными токсинами, вызывающими ботулизм.

В Москве несколько десятков человек были госпитализированы с ботулизмом – смертельно опасным заболеванием, возникшим после употребления зараженных продуктов (консервированных тунца и фасоли). Врачи телеканала «Доктор» рассказали, что такой пищевой ботулизм возникает вследствие интоксикации или попадания в организм ботулотоксинов – токсичных веществ, вырабатываемых спорами или бактериями, находящимися в еде. Чаще всего причиной пищевого ботулизма являются готовые к употреблению продукты в упаковке с низким содержанием кислорода.

«Ботулотоксин может находиться в широком ряде пищевых продуктов, включая низкокислотные консервированные овощи, такие как зеленая фасоль, шпинат, грибы и свекла; в рыбных консервах, например, консервированном тунце. Также небезопасны ферментированная, соленая и копченая рыба и мясные продукты, такие как ветчина и сосиски», - напомнили эксперты.

После проникновения ботулотоксинов в организм симптомы интоксикации возникают чаще всего через 12-36 часов.

Симптомы ботулизма:
  • Сильная слабость, головокружение;
  • Затуманенное зрение;
  • Сухость во рту, затрудненное глотание;
  • Проблемы с произношением, речью;
  • Признаки пищевого отравления в виде вздутия живота, рвоты, диареи;
  • Проблемы с дыханием из-за поражения дыхательных мышц.
Чтобы избежать заражения ботулизмом, специалисты советуют не употреблять открытых консервов за пределами дома. Кроме того, нельзя употреблять консервы со вздутой крышкой, а также с пеной, плесенью или пузырьками газа внутри.

Врачи подчеркивают: если консервированный продукт содержит ботулотоксины, он может не менять свой вкус.

Что также очень важно – при изготовлении  домашних консервов необходимо строго придерживаться технологии процесса, тщательно проводить стерилизацию. По словам экспертов, наиболее опасными в плане возможного заболевания ботулизмом являются домашние консервы в виде свежих ягод, перетертых с сахаром. Их заморозка – более безопасный метод заготовок, чем консервация.

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