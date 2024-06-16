Консервы со вздутой крышкой и плесенью. Как происходит заражение ботулизмом?

«Ботулотоксин может находиться в широком ряде пищевых продуктов, включая низкокислотные консервированные овощи, такие как зеленая фасоль, шпинат, грибы и свекла; в рыбных консервах, например, консервированном тунце. Также небезопасны ферментированная, соленая и копченая рыба и мясные продукты, такие как ветчина и сосиски», - напомнили эксперты.

Сильная слабость, головокружение;

Затуманенное зрение;

Сухость во рту, затрудненное глотание;

Проблемы с произношением, речью;

Признаки пищевого отравления в виде вздутия живота, рвоты, диареи;

Проблемы с дыханием из-за поражения дыхательных мышц.

В Москве несколько десятков человек были госпитализированы с ботулизмом – смертельно опасным заболеванием, возникшим после употребления зараженных продуктов (консервированных тунца и фасоли). Врачи телеканала «Доктор» рассказали, что такой пищевой ботулизм возникает вследствие интоксикации или попадания в организм ботулотоксинов – токсичных веществ, вырабатываемых спорами или бактериями, находящимися в еде. Чаще всего причиной пищевого ботулизма являются готовые к употреблению продукты в упаковке с низким содержанием кислорода.После проникновения ботулотоксинов в организм симптомы интоксикации возникают чаще всего через 12-36 часов.Симптомы ботулизма:Чтобы избежать заражения ботулизмом, специалисты советуют не употреблять открытых консервов за пределами дома. Кроме того, нельзя употреблять консервы со вздутой крышкой, а также с пеной, плесенью или пузырьками газа внутри.Врачи подчеркивают: если консервированный продукт содержит ботулотоксины, он может не менять свой вкус.Что также очень важно – при изготовлении домашних консервов необходимо строго придерживаться технологии процесса, тщательно проводить стерилизацию. По словам экспертов, наиболее опасными в плане возможного заболевания ботулизмом являются домашние консервы в виде свежих ягод, перетертых с сахаром. Их заморозка – более безопасный метод заготовок, чем консервация.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему опасно пить много чистой воды в жару

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.