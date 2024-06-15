Врач Поздняков: пить много чистой воды в жару – это ошибка
Врач Андрей Поздняков: большое количество выпитой в жару воды лишает организм нужных ему электролитов.
Потребность организма в воде жарким летом возрастает естественным образом, но врач Поздняков предупредил, что излишек воды может негативно сказаться на самочувствии людей. Пить много чистой воды в жару не следует, но это является распространенной ошибкой, отметил он в комментарии 74.ru.
«Чистая вода — это не всегда хорошо в больших количествах, так как основной защитой организма от жары становится пот. С ним, помимо жидкости, выделяются еще и соли, запас которых нужно восполнять», - предостерег специалист.
Поздняков добавил, что обильное питье чистой воды может посредством усиления потливости и мочеиспускания вызвать состояние гипонатриемии, при котором в крови критически снижается концентрация натрия и других микроэлементов. Вместе с этим происходит падение артериального давления, возникает дурнота, слабость, обморочное состояние как при тепловом или солнечном ударе.
В жар следует чаще пить минеральную воду в дополнение к обычной, подчеркнул эксперт.
Другие правила поведения в жару, которые рекомендуют придерживаться врачи:
- Не находиться долго под солнечными лучами;
- Носить головной убор;
- Использовать солнцезащитные средства;
- Избегать перепада температур – не употреблять, разогревшись, ледяные напитки или мороженое, не погружаться в холодную воду, не допускать резкого вхождения в сильно охлажденное помещение;
- Не употреблять жирную и тяжелую пищу – отдавать предпочтение зелени, овощам, фруктам.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Андрей Поздняков
Здоровье
врач-инфекционист, главный врач «ИНВИТРО-Сибирь», кандидат медицинских наук
Оставить комментарий