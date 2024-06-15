Врач Поздняков: пить много чистой воды в жару – это ошибка

«Чистая вода — это не всегда хорошо в больших количествах, так как основной защитой организма от жары становится пот. С ним, помимо жидкости, выделяются еще и соли, запас которых нужно восполнять», - предостерег специалист.

Не находиться долго под солнечными лучами;

Носить головной убор;

Использовать солнцезащитные средства;

Избегать перепада температур – не употреблять, разогревшись, ледяные напитки или мороженое, не погружаться в холодную воду, не допускать резкого вхождения в сильно охлажденное помещение;

Не употреблять жирную и тяжелую пищу – отдавать предпочтение зелени, овощам, фруктам.

Потребность организма в воде жарким летом возрастает естественным образом, но врач Поздняков предупредил, что излишек воды может негативно сказаться на самочувствии людей. Пить много чистой воды в жару не следует, но это является распространенной ошибкой, отметил он в комментарии 74.ru Поздняков добавил, что обильное питье чистой воды может посредством усиления потливости и мочеиспускания вызвать состояние гипонатриемии, при котором в крови критически снижается концентрация натрия и других микроэлементов. Вместе с этим происходит падение артериального давления, возникает дурнота, слабость, обморочное состояние как при тепловом или солнечном ударе.В жар следует чаще пить минеральную воду в дополнение к обычной, подчеркнул эксперт.Другие правила поведения в жару, которые рекомендуют придерживаться врачи:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что жиросодержащие средства для лечения солнечных ожогов могут оказаться очень опасными

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