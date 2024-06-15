Врач Поздняков: пить много чистой воды в жару – это ошибка

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стакан воды

Врач Андрей Поздняков: большое количество выпитой в жару воды лишает организм нужных ему электролитов.

Потребность организма в воде жарким летом возрастает естественным образом, но врач Поздняков предупредил, что излишек воды может негативно сказаться на самочувствии людей. Пить много чистой воды в жару не следует, но это является распространенной ошибкой, отметил он в комментарии 74.ru.

«Чистая вода — это не всегда хорошо в больших количествах, так как основной защитой организма от жары становится пот. С ним, помимо жидкости, выделяются еще и соли, запас которых нужно восполнять», - предостерег специалист.

Поздняков добавил, что обильное питье чистой воды может посредством усиления потливости и мочеиспускания вызвать состояние гипонатриемии, при котором в крови критически снижается концентрация натрия и других микроэлементов. Вместе с этим происходит падение артериального давления, возникает дурнота, слабость, обморочное состояние как при тепловом или солнечном ударе.

В жар следует чаще пить минеральную воду в дополнение к обычной, подчеркнул эксперт.

Другие правила поведения в жару, которые рекомендуют придерживаться врачи:
  • Не находиться долго под солнечными лучами;
  • Носить головной убор;
  • Использовать солнцезащитные средства;
  • Избегать перепада температур – не употреблять, разогревшись, ледяные напитки или мороженое, не погружаться в холодную воду, не допускать резкого вхождения в сильно охлажденное помещение;
  • Не употреблять жирную и тяжелую пищу – отдавать предпочтение зелени, овощам, фруктам.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что жиросодержащие средства для лечения солнечных ожогов могут оказаться очень опасными.

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Андрей Поздняков
Андрей Поздняков
Здоровье
врач-инфекционист, главный врач «ИНВИТРО-Сибирь», кандидат медицинских наук
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Теги : жара, употребление воды, Андрей Поздняков
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