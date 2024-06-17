Daily Mail: ополаскиватели для рта со спиртом повышают риск рака пищевода и кишечника

«В ходе эксперимента было установлено, что два типа бактерий, связанных с раком (Fusobacterium nucleatum и Streptococcus anginosus), распространяются активнее после ежедневного использования ополаскивателя, содержащего спирт, в течение трех месяцев», - сообщается в Daily Mai.

Согласно опубликованным данным, исследователи, представляющие Институт тропической медицины в Антверпене (Бельгия), пришли к выводу о потенциальной канцерогенности ополаскивателей для рта. Учеными были проверены средства, содержащие спирт. Оказалось, что их ежедневное использование коррелирует с ростом числа бактерий, способствующих образованию опухолей.В частности, ученые констатировали, что ополаскиватели для рта со спиртом повышают риск рака пищевода и кишечника (колорекатльный рак)Ведущий автор проекта, профессор Крис Кеньон, отметил, что в испытания был задействован ополаскиватель одной марки, но результаты эксперимента с ним наверняка будут схожи с результатами применения других спиртосодержащих ополаскивателей для рта. По мнению Кеньона, подобные средства лучше не использовать: они слишком агрессивны для микрофлоры ротовой полости, вызывают её дисбаланс, что и дает возможность размножаться патогенным бактериям. Их распространение в организме провоцирует воспаление, способное оказаться пусковым механизмом злокачественных процессов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему летом полезно употреблять рассол

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.