Daily Mail: ополаскиватели для рта со спиртом повышают риск рака пищевода и кишечника

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ополаскиватель для рта

Регулярное применение спиртосодержащих ополаскивателей для рта может быть фактором повышенного риска развития рака, проинформировало издание Daily Mai.

Согласно опубликованным данным, исследователи, представляющие Институт тропической медицины в Антверпене (Бельгия), пришли к выводу о потенциальной канцерогенности ополаскивателей для рта. Учеными были проверены средства, содержащие спирт. Оказалось, что их ежедневное использование коррелирует с ростом числа бактерий, способствующих образованию опухолей.

«В ходе эксперимента было установлено, что два типа бактерий, связанных с раком (Fusobacterium nucleatum и Streptococcus anginosus), распространяются активнее после ежедневного использования ополаскивателя, содержащего спирт, в течение трех месяцев», - сообщается в Daily Mai.

В частности, ученые констатировали, что ополаскиватели для рта со спиртом повышают риск рака пищевода и кишечника (колорекатльный рак)

Ведущий автор проекта, профессор Крис Кеньон, отметил, что в испытания был задействован ополаскиватель одной марки, но результаты эксперимента с ним наверняка будут схожи с результатами применения других спиртосодержащих ополаскивателей для рта. По мнению Кеньона, подобные средства лучше не использовать: они слишком агрессивны для микрофлоры ротовой полости, вызывают её дисбаланс, что и дает возможность размножаться патогенным бактериям. Их распространение в организме провоцирует воспаление, способное оказаться пусковым механизмом злокачественных процессов.

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