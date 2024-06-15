Помогает регулировать уровень сахара в крови и не только. Чем полезен рассол?

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соленые огурцы и рассол

Умеренное употребление рассола жарким летом может приносить определенную пользу организму.

Медики рассказали, почему полезно в небольших количествах употреблять рассол, об этом сообщил «Доктор Питер». Один из его позитивных эффектов – помощь в снятии мышечных спазмов. Данное свойство рассола объясняется его насыщенностью веществами электролитами (например, натрием и калием).

«Рассол богат электролитами, которые необходимы для работы мышц и гидратации… особенно хорошо пить рассол, если вы много потеете или тренируетесь», - пояснили эксперты.

Также рассол полезен тем, что помогает регулировать уровень сахара в крови. По данным исследования, опубликованным в Journal of Diabetes Research, употребление жидкости с небольшим количеством уксуса перед едой улучшает естественные механизмы контроля содержания сахара после приема пищи.

В жаркую погоду уменьшается аппетит и количество еды в рационе нередко существенно сокращается. Рассол помогает восполнить недостаток пищи в том плане, что он обеспечивает организм важными для работы иммунной системы веществами – антиоксидантами, витамином С, витамином Е.

Еще одно полезное качество рассола состоит в том, что некоторым людям он помогает уменьшать неприятные симптомы изжоги.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему в жаркую погоду вредно пить много чистой воды, об этом рассказал врач Андрей Поздняков.

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