«Самыми дефицитными микроэлементами, которые необходимы для здоровья россиян, являются кобальт, селен, цинк и йод. В отдельных регионах страны нехватка кобальта у россиян достигает 60%. У 25–45% россиян наблюдается дефицит селена, цинка — у 20–40%, а йода — у 40–50%».

Профессор Скальный назвал кобальт и йод среди четырех дефицитных микроэлементов для россиян. Предварительно научными специалистами Сеченовского университета было проведено специальное исследование элементного статуса россиян (его участниками стали больше 60 тысяч человек из разных регионов РФ). Оно показало, что в большинстве регионов наблюдается дефицит жизненно важных макро- и микроэлементов.В комментарии « Газете.Ru » биолог проинформировал:Профессор Скальный добавил, что подобная нехватка важных для организма химических веществ ухудшает адаптивные способности организма, делая людей подверженными развитию разных заболеваний, прежде всего инфекционных. Он уточнил, что дефицит кобальта снижает выносливость, способствует появлению повышенной усталости и анемии. Дефицит цинка усиливает предрасположенность к простудным заболеваниям и диабету.Ученый предупредил, что люди, живущие в регионах с экстремальным климатом могут пострадать от более тяжелых последствий дефицита макро- и микроэлементов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отказ от углеводов с целью похудения может серьезно навредить здоровью , об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

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