Врач Субоч: работы на даче грозят женщинам опущением органов малого таза

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работа на садовом участке

Гинеколог Наталия Субоч назвала опасное последствие слишком активной работы на дачном участке для женщин.

Врач Субоч предупредила, что работы на даче грозят женщинам опущением органов малого таза.

«У многих дачниц из-за ненормированных физических нагрузок в огороде может возникнуть пролапс или опущение органов малого таза», - сказала гинеколог «Пятому каналу».

Наталия Субоч уточнила, что данная патология вызывается нарушением естественной поддержки матки, мочевого пузыря, ободочной или прямой кишки. По словам врача, женщины, которые много работают на земельных участках, в целом чаще подвергаются пролапсу органов. Их склонность к данной патологии объясняется частым ношением или поднятием тяжестей, повышенной нагрузкой на позвоночник. Кроме того, добавила эксперт, риск опущения органов малого таза повышается из-за плохой осанки, плоскостопия, грыж и протрузий.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что использование некоторых ополаскивателей для рта может быть фактором повышенного риска рака.

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Наталия Субоч
Наталия Субоч
Здоровье
врач УЗИ, гинеколог-эндокринолог, маммолог
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Теги : пролапс тазовых органов, женское здоровье, Наталия Субоч
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Врач Субоч: работы на даче грозят женщинам опущением органов малого таза