Врач Субоч: работы на даче грозят женщинам опущением органов малого таза

«У многих дачниц из-за ненормированных физических нагрузок в огороде может возникнуть пролапс или опущение органов малого таза», - сказала гинеколог « Пятому каналу ».

Врач Субоч предупредила, что работы на даче грозят женщинам опущением органов малого таза.Наталия Субоч уточнила, что данная патология вызывается нарушением естественной поддержки матки, мочевого пузыря, ободочной или прямой кишки. По словам врача, женщины, которые много работают на земельных участках, в целом чаще подвергаются пролапсу органов. Их склонность к данной патологии объясняется частым ношением или поднятием тяжестей, повышенной нагрузкой на позвоночник. Кроме того, добавила эксперт, риск опущения органов малого таза повышается из-за плохой осанки, плоскостопия, грыж и протрузий.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что использование некоторых ополаскивателей для рта может быть фактором повышенного риска рака

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