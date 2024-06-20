Стоматолог Мелехова: спиртовые ополаскиватели для рта «помогают» появиться раку
Врач-стоматолог Вероника Мелехова: постоянно использовать ополаскиватели для рта на основе спирта опасно.
Стоматолог Мелехова сообщила, что спиртовые ополаскиватели для рта «помогают» появиться раку. Медик пояснила, что такие средства оказывают агрессивное воздействие на микрофлору ротовой полости и провоцируют бактериальный дисбаланс, который может оказаться пусковым механизмом воспаления и ассоциированных заболеваний (включая рак).
«Ополаскиватели для рта на основе спирта уничтожают не только вызывающие кариес вредные бактерии, но и полезные для иммунитета. При этом повышается риск грибковых инфекций и даже рака», - предупредила Вероника Мелехова в комментарии «Ридусу».
Врач подчеркнула, что к спиртосодержащим и антибактериальным ополаскивателям необходимо относиться как к лекарству. Их использование следует обговаривать с медработником исключительно по показаниям, то есть, в случаях имеющихся патологий. Самостоятельное и необдуманное применение подобных средств может серьезно навредить организму.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что риск рака может повышаться из-за употребления ненатурального кофе.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Вероника Мелехова
Здоровье
врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург
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