Стоматолог Мелехова: спиртовые ополаскиватели для рта «помогают» появиться раку

«Ополаскиватели для рта на основе спирта уничтожают не только вызывающие кариес вредные бактерии, но и полезные для иммунитета. При этом повышается риск грибковых инфекций и даже рака», - предупредила Вероника Мелехова в комментарии « Ридусу ».

Стоматолог Мелехова сообщила, что спиртовые ополаскиватели для рта «помогают» появиться раку. Медик пояснила, что такие средства оказывают агрессивное воздействие на микрофлору ротовой полости и провоцируют бактериальный дисбаланс, который может оказаться пусковым механизмом воспаления и ассоциированных заболеваний (включая рак).Врач подчеркнула, что к спиртосодержащим и антибактериальным ополаскивателям необходимо относиться как к лекарству. Их использование следует обговаривать с медработником исключительно по показаниям, то есть, в случаях имеющихся патологий. Самостоятельное и необдуманное применение подобных средств может серьезно навредить организму.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что риск рака может повышаться из-за употребления ненатурального кофе

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