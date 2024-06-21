Врач Мясников: гипертоникам в жару нужно следить за количеством питьевой воды
Врач Александр Мясников: гипертоникам вредит как избыток, так и недостаток жидкости в дневном рационе.
Врач Мясников обратил внимание на то, что гипертоникам в жару нужно особенно внимательно следить за количеством воды, употребляемой на протяжении дня.
«Гипертонику особо большой избыток жидкости не нужен, но он чувствителен к обезвоживанию в том числе. Важно пить достаточно», - подчеркнул специалист.
Александр Мясников отметил, что летом нужно стараться есть больше овощей, поскольку они содержат необходимую организму влагу, обогащенную микроэлементами, электролитами. Фрукты полезнее употреблять в охлажденном виде, это снижает их гликемическую нагрузку.
Помимо того, добавил Мясников, в жару и любую другую погоду гипертоникам нужно продолжать принимать назначенные лечащим врачом лекарства.
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Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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