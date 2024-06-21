Врач Мясников: гипертоникам в жару нужно следить за количеством питьевой воды

«Гипертонику особо большой избыток жидкости не нужен, но он чувствителен к обезвоживанию в том числе. Важно пить достаточно», - подчеркнул специалист.

Врач Мясников обратил внимание на то, что гипертоникам в жару нужно особенно внимательно следить за количеством воды, употребляемой на протяжении дня.Александр Мясников отметил, что летом нужно стараться есть больше овощей, поскольку они содержат необходимую организму влагу, обогащенную микроэлементами, электролитами. Фрукты полезнее употреблять в охлажденном виде, это снижает их гликемическую нагрузку.Помимо того, добавил Мясников, в жару и любую другую погоду гипертоникам нужно продолжать принимать назначенные лечащим врачом лекарства.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пиво может быть калорийнее кондитерских изделий – при его употреблении резко возрастает риск жироотложения.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.