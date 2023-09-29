Врач Мясников: гаджеты перед сном и сдерживание эмоций вредят сердцу

«Если мелатонин ниже уровнем, чем положено ему по циркадному ритму, это не только онкология, но еще и сердце», - заявил Мясников.

«Одно дело, если ты выплеснул эмоции, другое – если они накапливаются. Давление повышается, уровень стресса закрепляется и начинает губительно действовать на сосуды. Надо учиться отпускать и переключаться», - объяснил медик.

Врач Мясников назвал использование гаджетов перед сном ритуалом, который вредит сердцу. Он сообщил, что из-за действия света, исходящего от их экрана, нарушается выработка мелатонина – гормона, выделяющегося в темное время суток. Мелатонин не только способствует засыпанию, он также обеспечивает организму определенную защиту от болезней, например, от рака или сердечных недугов. Гаджеты, используемые по вечерам, влияют на то, что уровень мелатонина в теле снижается.Также, заметил он, сердцу вредит привычка копить в себе негативные эмоции, не умея отпускать обиду и переключаться на более продуктивную деятельность.Кроме того, добавил он, на сердце негативно влияет отсутствие упорядоченного графика засыпания-пробуждения, недосыпы и попытки отсыпаться сразу за много дней. Мясников сообщил, что когда человек ложиться спать и просыпается в одно время, он становится лучше защищен от развития ожирения, диабета, болезней сердца.Помимо этого врач посоветовал не иметь привычки болеть «на ногах», тщательно контролировать количество простых углеводов в своем меню и не использовать бесконтрольно сосудосуживающие капли – все это тоже может «бить» по сердцу, разрушая его здоровье.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может вызывать учащенное сердцебиение в состоянии покоя.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.