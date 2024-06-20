Диетолог Меллор: пиво может быть калорийнее кондитерских изделий

«Жидкие» калории ничем не отличаются от «твердых». Их избыток в рационе неизбежно приводит к увеличению количества подкожно жировой клетчатки», - констатировал специалист.

Диетолог Меллор (Астонский университет) заявил в комментарии изданию Daily Mail, что пристрастие к пиву может испортить стройную фигуру, ничуть не уступая в этом привычке есть сладкое. Специалист подчеркнул, что с пенным напитком люди потребляют большое количество калорий, которые организм не успевает расходовать. Результатом этого становится потеря стройных очертаний тела и увеличение веса.Меллор уточнил, что одна бутылка пива может давать организму до 290 килокалорий – в этом аспекте пиво может быть калорийнее некоторых кондитерских изделий. Диетолог подчеркнул, что чем пиво крепче, тем больше становится риск располнеть при его употреблении. В каждом грамме алкоголя содержится около семи килокалорий, поделился медик.Для профилактики ожирения и лишних килограммов диетолог посоветовал людям отказаться от употребления любых напитков, содержащих сахар. Он отметил, что такой «жидкий» сахар усваивается организмом гораздо быстрее и, следовательно, быстрее перерабатывается в жировую ткань.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что худеющие люди не должны отказываться от углеводов, медики считают это вредным для организма

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