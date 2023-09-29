Терапевт Бурнацкая: в лечении гриппа полезна щелочная минеральная вода

«Вирус гриппа неустойчив в щелочной среде», - заявила врач Бурнацкая РИАМО.

«Недостаток витамина D в организме может связываться с повышенной предрасположенностью к острым респираторным заболеваниям», - предупредила терапевт.

Терапевт Бурнацкая напомнила в интервью, что при заболевании сезонными респираторными инфекциями важно много пить. При этом медик поделилась лайфхаком: в лечении гриппа полезна щелочная минеральная вода. В частности, прием такой воды может быть эффективен в самом начале заболевания – щелочная минералка может помешать инфекции развернуться в тяжелое заболевание.В борьбе с простудными заболеваниями, считает терапевт, организм эффективно поддерживают витамин С и витамин D. Тем, кто слишком часто простывает, легко поддается инфекциям, специалистка порекомендовала проверить в организме содержание витамина D.Что касается витамина С, его полновесное употребление способствует профилактике ОРВИ, добавила эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие витамины поддерживают организм осенью в нужном тонусе.

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