Терапевт Бурнацкая: в лечении гриппа полезна щелочная минеральная вода

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минеральная вода

Врач-терапевт Светлана Бурнацкая рассказала, что помимо лекарств может помогать лечению ОРВИ.

Терапевт Бурнацкая напомнила в интервью, что при заболевании сезонными респираторными инфекциями важно много пить. При этом медик поделилась лайфхаком: в лечении гриппа полезна щелочная минеральная вода. В частности, прием такой воды может быть эффективен в самом начале заболевания – щелочная минералка может помешать инфекции развернуться в тяжелое заболевание.

«Вирус гриппа неустойчив в щелочной среде», - заявила врач Бурнацкая РИАМО.

В борьбе с простудными заболеваниями, считает терапевт, организм эффективно поддерживают витамин С и витамин D. Тем, кто слишком часто простывает, легко поддается инфекциям, специалистка порекомендовала проверить в организме содержание витамина D.

«Недостаток витамина D в организме может связываться с повышенной предрасположенностью к острым респираторным заболеваниям», - предупредила терапевт.

Что касается витамина С, его полновесное употребление способствует профилактике ОРВИ, добавила эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие витамины поддерживают организм осенью в нужном тонусе.

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Светлана Бурнацкая
Светлана Бурнацкая
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : лечение ОРВИ, минеральная вода, Светлана Бурнацкая
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