Терапевт Авербах: что может произойти с человеком при тепловом стрессе

«Это по сути обморок — организм «отключается» и как правило человек падает. Это компенсаторная реакция, чтобы улучшить питание мозга», - уточнил Лев Авербах.

Терапевт Авербах рассказал «Пятому каналу», что может произойти с человеком при тепловом стрессе, означающем, что организм подвергся чрезмерному нагреву.Врач отметил, что тепловой стресс обычно возникает в условиях сильной жары, при длительном нахождении в нагревающемся на солнце помещении, которое не охлаждается должным образом. В жарком, душном, нагретом воздухе концентрация кислорода снижается, и мозг, не получая его, замедляет свою активность, что может привести к разбалансировке систем организма. Стараясь напитать слабеющий мозг кровью, организм замедляет кровоток в остальных частях тела, и это может вызвать дурноту, слабость, «отключку» из-за изменившегося кровообращения и сильного снижения давления.Авербах добавил, что обморок возникает не только из-за перегрева. Эпилепсия, диабет, отравление каким-то токсином – все это может быть причиной внезапной на первый взгляд потери сознания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы рака кишечника часто возникаютьза полгода до выявления опухоли и получения диагноза.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.