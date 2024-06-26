Онколог Смирнова: ученые назвали сигналы, возникающие за полгода до выявления рака кишечника

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мужчина с болью в животе у врача

Онколог Елена Смирнова: боль в животе – один из сигналов, которые возникают за полгода до выявления колоректального рака.

Онколог Смирнова рассказала, что в ходе недавнего исследования учеными были определены симптомы-предвестники колоректального рака (рак толстой и прямой киши). В частности, ученые, проанализировав самые частые жалобы пациентов, назвали сигналы организма, которые возникают за полгода до выявления рака кишечника и постановки официального диагноза. По словам Смирновой, исследование подтвердило то, что сама врач-онколог наблюдает в своей практике.

«До постановки диагноза люди с раком кишечника на ранней стадии отмечали боль в животе, а также нетипичные кровяные выделения при походе в туалет, нарушение стула. Еще два частых симптома – потеря аппетита и анемия», - проинформировала медик.

Смирнова добавила, что её врачебный опыт свидетельствует, что многие люди даже замечая симптомы не идут к специалистам, а занимаются самолечением. Она подчеркнула, что колоректальный рак, выявленный на ранних стадиях, хорошо поддается терапии.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами часто проявляется рак кишечника.

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Елена Смирнова
Елена Смирнова
Здоровье
онколог
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Теги : колоректальный рак, признаки рака кишечника, Елена Смирнова
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