Онколог Смирнова: ученые назвали сигналы, возникающие за полгода до выявления рака кишечника

«До постановки диагноза люди с раком кишечника на ранней стадии отмечали боль в животе, а также нетипичные кровяные выделения при походе в туалет, нарушение стула. Еще два частых симптома – потеря аппетита и анемия», - проинформировала медик.

Онколог Смирнова рассказала, что в ходе недавнего исследования учеными были определены симптомы-предвестники колоректального рака (рак толстой и прямой киши). В частности, ученые, проанализировав самые частые жалобы пациентов, назвали сигналы организма, которые возникают за полгода до выявления рака кишечника и постановки официального диагноза. По словам Смирновой, исследование подтвердило то, что сама врач-онколог наблюдает в своей практике.Смирнова добавила, что её врачебный опыт свидетельствует, что многие люди даже замечая симптомы не идут к специалистам, а занимаются самолечением. Она подчеркнула, что колоректальный рак, выявленный на ранних стадиях, хорошо поддается терапии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами часто проявляется рак кишечника

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