Уролог Фирсова: боли в пояснице могут возникать из-за камней в почках

108 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/sideways-woman-having-backache-while-working-from-home_11905061.htm#query=kidney%20pain&position=44&from_view=search&track=ais
боль в пояснице

Уролог Дарья Фирсова назвала симптомы мочекаменной болезни.

Камни в почках (их другое название – конкременты) бывают разного размера, они формируются из солей, присутствующих в моче.

«Когда в моче содержится избыток кристаллообразующих веществ, таких как кальций, оксалат и мочевая кислота, к тому же отсутствуют вещества, которые предотвращают слипание кристаллов, создается идеальная среда для образования камней в почках», - об этом уролог Фирсова рассказала «Вечерней Москве».

Медик отметила, что боли в пояснице могут возникать из-за камней в почках – это один из характерных симптомов обострения мочекаменной болезни. Помимо них, можно заметит примеси крови в моче, а также изменения с ней: моча приобретает чересчур неприятный запах, становится темной и мутной, а позывы к мочеиспусканию учащаются.

Одним из самых болезненных состояний бывает почечная колика – нарушение, вызываемое закупоркой мочеточника вышедшим из почки камнем. При этом в пояснице, области живота ощущаются интенсивные боли, и резко ухудшается общее самочувствие: у человека повещается температура, возникает лихорадка, появляется рвота.

В то ж время, добавила Фирсова, человек может иметь камни в почках и не знать об этом – мочекаменная болезнь нередко протекает практически бессимптомно. Также симптомы могут быть неочевидными: например, проявляясь в виде усталости, забывчивости или проблем со сном.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в летний сезон особенно серьезно возрастают риски навредить здоровью печени.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Дарья Фирсова
Дарья Фирсова
Здоровье
врач-уролог онколог
Читать MedikForum.ru в
Боли и изменения мочи: врачи Клиники Майо назвали первые признаки камней в почках
6 симптомов, которые могут указывать на появление камней в почках
Кальций защищает женщин от камней в почках
Теги : камни в почках, признаки болезней, Дарья Фирсова
Гериатр Рунихина назвала нужное количество воды для пожилых людей в жару
Кардиолог Утин: прием статинов продлевает жизнь людям с диабетом
Онколог Коржиков объяснил, может ли питье чая в пирамидках стать причиной рака