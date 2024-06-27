Три угрозы для печени. Малышева и Гандельман ответили, что разрушает её летом

«Вирус гепатита А атакует даже тогда, когда мы пьем родниковую воду. Заражение происходит фекально-оральным путем, когда в организм попадает что-то, содержащее вирус гепатита А», - уточнил Герман Гандельман.

Желтуха, пожелтение глаз;

Общее недомогание;

Потемневшая моча;

Чересчур светлый стул.

Тот образ жизни, который многие люди ведут летом, может оказаться угрозой для печени, напомнили россиянам врачи Малышева и Гандельман. Объясняя, что разрушает её летом, специалисты отметили, что один из самых серьезных для печени рисков связан с питьем воды ненадлежащего качества, способной оказаться источником разнообразных бактерий и инфекций. В частности, через грязную воду можно заразиться гепатитом А, причем это может произойти даже при питье воды из родника.Елена Малышева подчеркнула, что «наградить» гепатитом может не только вода неизвестного происхождения и качества, но и немытые продукты, плохо мытые руки.Симптомы заражения гепатитом А:Питье загрязненной воды врачи назвали одной из трех основных угрозы для печени летом. Другая угроза – это резко возрастающее употребление алкоголя, особенно в виде пива, коктейлей, охлажденных газированных спиртных напитков и вина. Малышева и Гандельман ответили, что последствием летнего алкогольного марафона может стать жировое поражение печени или даже алкогольный гепатит, в зависимости от чувствительности организма к спиртному.Помимо того, печень летом разрушает недостаточное употребление чистой воды (такое особенно часто происходит, когда люди утоляют жажду разными подслащенными напитками, но только не водой). Врачи подчеркнули, что недостаточное увлажнение организма летом часто становится причиной желчнокаменной болезни и приступов холецистита – достаток воды важен для нормальной работы желчного пузыря.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что злоупотребление фруктами является одной из ошибок питания , которые летом допускают многие люди.

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