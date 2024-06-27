«Поговорите со своим врачом, если у вас возникает очень сильная, обильная ночная потливость или необъяснимая лихорадка», - поделились рекомендацией эксперты.

Медики рассказали, что сильная ночная потливость наблюдается при целом ряде проблем со здоровьем – во многих случаях её провоцируют инфекции и гормональные колебания. Но чрезмерная потливость ночью при общем благополучии и нормальном самочувствии днем – это настораживающее явление, которое не следует игнорировать, с таким симптомом лучше обратиться к врачу.Онкологи из Cancer Research назвали чрезмерную ночную потливость возможным признаком рака. В частности, подобное потоотделение может возникать при неходжкинской лимфоме или при лимфоме Ходжкина, карциноидных опухолях, лейкемии, раке кости, раке предстательной железы, раке почки, опухолях щитовидной железы. Кроме того, при развитии рака возникают жалобы на необъяснимую повышенную усталость, очень быстро возникающую утомляемость, или появляются необъяснимые синяки, а также происходит непроизвольное снижение веса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, при каких опасных патологиях усиливается потливость у мужчин и женщин

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