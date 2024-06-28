Постабстинентный синдром. Врач Агинян рассказал о нарушениях мозга после отказа от алкоголя

«Человек начинается замечать, что стал плохо работать, не соображает, у него нет настроения, появились раздражительность, тревожность, подавленность. Такое происходит при постабстинентном синдроме (ПАС) или подострой абстиненции. Это неоптимальное функционирование мозга у людей с зависимостью, и оно может длиться много месяцев. В случае алкоголя — от 6 до 24 месяцев», - предупредил врач Марат Агинян в беседе с « Газетой.Ru ».

«Алкоголь и другие вещества выбивают мозг из равновесия, и кривая настроения постоянно опускается – человеку уже не становится хорошо, ему бывает только плохо, а потом еще хуже», - предостерег нарколог.

Врач Агинян сообщил, что человек, который перестает пить после длительного периода употребления алкоголя, сталкивается с абстинентным синдромом, также известным как или синдром отмены. В его случае возникают дискомфортные симптомы «ломки», напоминающие похмелье, которые могут длиться от двух до семи дней. Затем развивается постабстинентный синдром.Врач Агинян рассказал, что возникновению постабстинентного синдрома после отказа от алкоголя (прежде всего, у зависимых и давно пьющих людей) способствуют специфические нарушения мозга. Их последствием становится ухудшение мыслительной деятельности и психоэмоционального состояния – при этом могут возникать разнообразные неблагополучные симптомы. В частности, ухудшается концентрация внимания, ослабевает память, усиливаются раздражительность и беспокойство, обостряются проблемы со сном, возникают апатия и компульсивное поведение.Медик пояснил, что появление негативных симптомов ПАС связано со структурными изменениями в миндалевидном теле мозга (амигдала), ответственном за функции памяти и эмоции. Данный участок мозга активизируется, когда человек употребляет спиртное и любые другие вызывающие зависимость вещества – поэтому возникают эйфория и другие приятные ощущения. Но постоянная стимуляция амигдалы ведет к тому, что она привыкает работать избыточно, и делает это даже после прекращения употребления. Так возникает истощение, при том, что к компонентам, вырабатываемым амигдалой, организм привыкает и перестает реагировать на них привычным довольствием.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что прием добавок с омега-3 может вызывать опасные нарушения сердечного ритма

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