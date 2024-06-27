Врачи: прием добавок с омега-3 может вызывать опасные нарушения сердечного ритма

«Добавки с омега-3 повышают риск возникновения нарушений сердечного ритма у здоровых людей, и особенно у людей с определенными факторами», - сказала об этом терапевт Надежда Подкорытова порталу 74.ru

Считается, что полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты снижают риск болезней сердца, но прием добавок с ними может вызывать аритмию в качестве побочного эффекта. Врачи предупреждают, что прием добавок с омега-3 может вызывать опасные нарушения сердечного ритмаМедик пояснила, что упомянутыми определенными факторами являются высокий уровень липидов в крови, имеющаяся аллергия на рыбу, нарушения в работе щитовидной железы, камни в мочевом пузыре и почках.В свою очередь, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух отметила, что у людей, принимающих добавки с омега-3, может возникать фибрилляция предсердий (мерцательная аритмия). Последствиями данного типа аритмии могут стать тромбы и нарушения, из-за которых серьезно возрастают риски инсульта и остановки сердца.Врач констатировала, что омега-3 бывают полезны для человеческого организма только если употребляются в составе пищи. В этом случае они снижают уровень вредного холестерина и вместе с ним риск образования холестериновых бляшек, а также улучшают текучесть крови, препятствуя сгущению и образованию тромбов.Какие продукты считаются лучшими источниками омега-3: жирная рыба, печень, фасоль, грецкие орехи, семена льна, оливковое масло, кунжут.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление сахара может положительно влиять на работу мозга

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