Трихолог Лукашева: для хорошего состояния волос важно употреблять белок животного происхождения

«Если вы мало потребляете или совсем не потребляете в пищу белок животного происхождения, это может приводить к ослаблению и выпадению волос», - предупредила Наталья Лукашева в беседе с « Вечерней Москвой ».

Трихолог Лукашева рассказала о важности употребления животных белков для хорошего состояния волос. Медик подчеркнула, что именно белок (конкретно кератин) является ключевым компонентом волос, и для его выработки организм должен получать достаточно незаменимых аминокислот, источником которых являются продукты с полноценными белками (в виде говядины, птицы, рыбы, яиц, молочных продуктов).Трихолог добавила, что на состоянии волос также сказывается содержание микроэлементов в организме. Прежде всего, проблемы с шевелюрой вызывает железодефицит, при котором наблюдается снижение гемоглобина в крови и склонность к анемии. Особенно часто нехватка железа провоцирует выпадение волос и их ослабление и ломкость у женщин.Другими микроэлементами, нехватка которых ухудшает показатели густоты волос и их роста, являются цинк, медь, селен, магний, кальций.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что избыточная потливость у мужчин и женщин может оказаться признаком разных заболеваний

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