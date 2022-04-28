Врач Петровская назвала доступный способ остановить выпадение волос у женщин
По словам врача дерматовенеролога и трихолога Натальи Петровской, доступным способом решить проблему с облысением у женщин может стать употребление рыбы.
В своем интервью врач Петровская отметила значительное влияние питания женщин на состояние их волос.
«Неправильный рацион может быть причиной выпадения волос», - заявила трихолог.
Петровская уточнила, что волосы становятся крепкими и менее склонными к выпадению, если женский организм получает достаточно витаминов группы В, а также витамины С и D. Помимо того, волосы нуждаются в железе, цинке, фолиевой кислоте, селене.
С учетом этого способом остановить выпадение волос у женщин может стать потребление определенных продуктов. Врач назвала их.
- Красное мясо.
- Бобовые.
- Рыба.
- Орехи.
- Яйца.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что проблема с выпадением волос может возникать из-за неправильного мытья головы.
Наталья Петровская
Здоровье
врач-дерматовенеролог и трихолог
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