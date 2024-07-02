Уролог Белопольский: что может означать изменившийся цвет или потемнение мочи

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Врач Александр Белопольский: цвет мочи меняется при многих урологических заболеваниях.

Врач-уролог Белопольский рассказал «Газете.Ru», что может означать изменившийся цвет мочи. Медик констатировал, что цвет мочи является одним из главных параметров здоровья мочевыводящей системы. Если он становится близок к коричневому или красному, это обычно указывает на урологические заболевания.

Какие именно патологии проявляются симптомом в виде изменения цвета мочи:
  • Цистит;
  • Пиелонефрит;
  • Простатит;
  • Инфекции, передающиеся половым путем;
  • Инфекции мочевыводящих путей.
«При мочекаменной болезни моча темная, густая с примесью крови, то есть имеет красноватый или красный цвет. При заболеваниях инфекционного характера (инфекции передающиеся половым путем, инфекции мочевыводящих путей) цвет мочи становится коричневым или темно-коричневым», – уточнил Александр Белопольский.

Что касается потемнения мочи, оно может оказаться признаком недостаточного употребления жидкости или цистита.

«При таких заболеваниях, как цистит, – моча меняет цвет на темно-желтый или становится мутной», - предупредил уролог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие патологии указывает участившаяся зевота.

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Александр Белопольский
Александр Белопольский
Здоровье
врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
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Теги : цвет мочи, признаки болезней, Александр Белопольский
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