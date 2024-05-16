Врач Белопольский: пенистая моча говорит о повышенном уровне белка – что это может значить

«Белок в моче может указывать на такие заболевания как пиелит (воспалительный процесс в почечной лоханке), пиелонефрит (воспалительный процесс с преимущественным поражением канальцевой системы почки). Также это может указывать на острую почечную недостаточность и аномалии развития (гидронефроз, удвоение почки)», - перечислил уролог в комментарии « Газете.Ru ».

Врач Белопольский констатировал: пенистая моча говорит о повышенном уровне белка. Объясняя, что это может значить, медик предупредил: подобным образом часто проявляются болезни почек.Александр Белопольский добавил, что в случае названных патологий люди страдают от очень интенсивных болей, которые локализуются в области поясницы. Также болевые ощущения могут давать эффект иррадиации, распространяясь на нижние области таза, и бывают приступообразными, то нарастая, то ослабевая по своей силе.По словам врача, если повышенный белок в моче человека сохраняется длительное время, причем концентрация белка постоянно оказывается очень высокой, это может иметь неблагополучные последствия для здоровья. В частности, происходит снижение уровня альбумина в сыворотке крови, ведущее к возникновению отечного лица, а также отеков ног и живота, его болей, одышки.Александр Белопольский посоветовал обращаться к врачу всем, кто замечает изменения в состоянии мочи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при избытке солей в организме могут происходить неблагополучные изменения с внешностью

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