Онколог Каприн: для защиты от рака нужно отказаться от вредных пищевых привычек
Онколог Минздрава РФ Андрей Каприн: к вредным привычкам, повышающим риск рака, относится пристрастие к сладкому и к еде, богатой специями.
Онколог Каприн заявил, что для защиты от рака нужно отказаться от вредных пищевых привычек.
«Для профилактики рака следует ограничить потребление жирного, сладкого, копченого и острого», - сказал он в комментарии для РИА Новости.
Каприн добавил, что для защиты организма от рака нужно как можно меньше подвергаться воздействию открытого солнца. В часы наибольшей солнечной активности следует избегать нахождения вне помещений. Кроме того, не нужно посещать солярий.
Эксперт констатировал, что другим важным условием профилактики рака является отказ от вредных привычек. Речь идет о том, чтобы покончить с курением и злоупотреблением спиртного, малоподвижностью, ненормированным сном и поздними засыпаниями.
«Помимо этих правил важно своевременно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию», - отметил Андрей Каприн.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что чрезмерная ночная потливость может оказаться признаком рака.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Андрей Каприн
ЗОЖ
главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН
Оставить комментарий