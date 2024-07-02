Онколог Каприн: для защиты от рака нужно отказаться от вредных пищевых привычек

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вредные закуски

Онколог Минздрава РФ Андрей Каприн: к вредным привычкам, повышающим риск рака, относится пристрастие к сладкому и к еде, богатой специями.

Онколог Каприн заявил, что для защиты от рака нужно отказаться от вредных пищевых привычек.

«Для профилактики рака следует ограничить потребление жирного, сладкого, копченого и острого», - сказал он в комментарии для РИА Новости.

Каприн добавил, что для защиты организма от рака нужно как можно меньше подвергаться воздействию открытого солнца. В часы наибольшей солнечной активности следует избегать нахождения вне помещений. Кроме того, не нужно посещать солярий.

Эксперт констатировал, что другим важным условием профилактики рака является отказ от вредных привычек. Речь идет о том, чтобы покончить с курением и злоупотреблением спиртного, малоподвижностью, ненормированным сном и поздними засыпаниями.

«Помимо этих правил важно своевременно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию», - отметил Андрей Каприн.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что чрезмерная ночная потливость может оказаться признаком рака.

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Андрей Каприн
Андрей Каприн
ЗОЖ
главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН
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