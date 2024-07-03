Невролог Ходжаева: если человека укачивает в поездке, необходимо обследоваться

«Нужно обращаться к врачу, если вы регулярно страдаете от приступов морской болезни во время путешествий. Возникающая при этом тошнота может указывать на скрытые заболевания, которые способны со временем перейти в хронические», - рассказала специалист.

Невролог Ходжаева констатировала: если человека укачивает в поездке, ему необходимо обследоваться.Ходжаева уточнила, что неприятные симптомы укачивания (по-другому кинетоза) могут проявляться не сразу, а лишь спустя время после начала поездки. Возникают головокружение, тошнота, одышка, учащенный пульс, бледность, сонливость, расплывчатость зрения. Появлению этих проблем могут способствовать разные нарушения, включая патологии внутреннего и среднего уха, сосудистые заболевания, неблагоприятные изменения с органами зрения, травмы. Врач назначит обследования, которые помогут выявить настоящую причину кинетоза, приводится рекомендация невролога в «Медздрав.Инфо».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что стойкий отек в жару может возникать из-за тромба и проблем с сердцем

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.