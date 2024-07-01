Врач Уланкина: стойкий отек в жару может возникать из-за тромба и проблем с сердцем

«Не связанные с ношением узкой обуви или неудобной позой долгие отеки могут говорить о проблемах с сердечно-сосудистой системой, почками или щитовидной железой. Если они наблюдаются только с одной стороны тела, то это может быть симптомом тромбоза, лимфостаза или опухоли», - уточнила специалист.

Значительные и стойкие отеки в жаркую погоду могут возникать из-за тромба и проблем с сердцем, – об этом врач Уланкина заявила в комментарии для LIFE.ru. Кроме того, значительные отеки часто бывают симптомом почечных нарушений.Уланкина подчеркнула, что быстро возникающий сильный и продолжительный отек требует обращения к врачу и проверки организма.Медик добавила, что в отсутствие каких-то серьезных проблем отечной в жару возникает из-за стремления организма накопить воду. Обычно причиной такой реакции становится водный дисбаланс вследствие недостаточного употребления чистой питьевой воды, злоупотребления кофеином, сахаром и алкоголем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в жару могут быть очень опасными разные силовые нагрузки

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