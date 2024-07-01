Врач Уланкина: стойкий отек в жару может возникать из-за тромба и проблем с сердцем
Врач-эксперт Ольга Уланкина: человеческое тело становится склонным к отечности в жару, но появление сильного и стойкого отека – это потенциально опасный признак.
Значительные и стойкие отеки в жаркую погоду могут возникать из-за тромба и проблем с сердцем, – об этом врач Уланкина заявила в комментарии для LIFE.ru. Кроме того, значительные отеки часто бывают симптомом почечных нарушений.
«Не связанные с ношением узкой обуви или неудобной позой долгие отеки могут говорить о проблемах с сердечно-сосудистой системой, почками или щитовидной железой. Если они наблюдаются только с одной стороны тела, то это может быть симптомом тромбоза, лимфостаза или опухоли», - уточнила специалист.
Уланкина подчеркнула, что быстро возникающий сильный и продолжительный отек требует обращения к врачу и проверки организма.
Медик добавила, что в отсутствие каких-то серьезных проблем отечной в жару возникает из-за стремления организма накопить воду. Обычно причиной такой реакции становится водный дисбаланс вследствие недостаточного употребления чистой питьевой воды, злоупотребления кофеином, сахаром и алкоголем.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в жару могут быть очень опасными разные силовые нагрузки.
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Ольга Уланкина
Здоровье
врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
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