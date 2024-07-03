Кардиолог Васильев: инфаркт может проявляться болью в челюсти, локте или мизинце

«Инфаркт может проявляться и необычными симптомами. К ним относятся боли в нижней челюсти, локте или мизинце», - сказал Васильев в комментарии «ФедералПресс».

«Инфаркт часто проявляется в виде жгучей боли за грудиной в течение длительного времени», - уточнил он.

Кардиолог Васильев напомнил, что при инфаркте может возникать боль, которую не всегда правильно интерпретируют. В частности, это опасная сердечная патология проявляться болью в нижней челюстиТакже болевые ощущения при развитии инфаркта могут локализоваться в плече, руке или в области лопатки.Кардиолог добавил, что наиболее типичным симптомом при инфаркте становится боль в груди.Кардиолог обратил внимание на то, что инфаркт способен принимать и безболезненную форму, или выражаться недомоганием в виде резкой слабости, потливости (при этом появляется холодящий кожу пот), обморока, либо сильного беспокойства, страха или паники.К пострадавшему необходимо оперативно вызвать медиков скорой помощи. До их приезда человеку следует помочь присесть или прилечь, ослабить тугую и сдавливающую одежду, помочь по возможности успокоиться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что признаком проблем с сердцем может быть дневная сонливость

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