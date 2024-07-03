Кардиолог Васильев: инфаркт может проявляться болью в челюсти, локте или мизинце

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боль в челюсти

Кардиолог Сергей Васильев назвал не совсем обычные болевые симптомы инфаркта миокарда.

Кардиолог Васильев напомнил, что при инфаркте может возникать боль, которую не всегда правильно интерпретируют. В частности, это опасная сердечная патология проявляться болью в нижней челюсти

«Инфаркт может проявляться и необычными симптомами. К ним относятся боли в нижней челюсти, локте или мизинце», - сказал Васильев в комментарии «ФедералПресс».

Также болевые ощущения при развитии инфаркта могут локализоваться в плече, руке или в области лопатки.

Кардиолог добавил, что наиболее типичным симптомом при инфаркте становится боль в груди.

«Инфаркт часто проявляется в виде жгучей боли за грудиной в течение длительного времени», - уточнил он.

Кардиолог обратил внимание на то, что инфаркт способен принимать и безболезненную форму, или выражаться недомоганием в виде резкой слабости, потливости (при этом появляется холодящий кожу пот), обморока, либо сильного беспокойства, страха или паники.

Что делать при инфаркте. К пострадавшему необходимо оперативно вызвать медиков скорой помощи. До их приезда человеку следует помочь присесть или прилечь, ослабить тугую и сдавливающую одежду, помочь по возможности успокоиться.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что признаком проблем с сердцем может быть дневная сонливость.

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Сергей Васильев
Сергей Васильев
Здоровье
врач-кардиолог
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