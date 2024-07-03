Врач Агапкин назвал дневную сонливость сигналом о проблемах с сердцем

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дневная сонливость

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин: дневная сонливость нередко наблюдается при сердечной недостаточности.

Врач Агапкин назвал дневную сонливость возможным сигналом организма о проблемах с сердцем. Медик посоветовал обследоваться людям, которых постоянно тянет в сон днем, даже если они не перерабатывают, достаточно спят ночью, не страдают от стресса.

Особенностью дневной сонливости, связанной с патологиями сердца является её необычайная интенсивность – человек буквально не может ей сопротивляться, поделился Агапкин.

«Например, хроническая сердечная недостаточность одним из симптомов имеет дневную сонливость — когда человека в течение дня просто непреодолимо клонит в сон, он даже может уснуть стоя», - проинформировал врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что дневная сонливость может возникать при эндокринных заболеваниях и других нарушениях, об этом подробнее рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

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Сергей Агапкин
Сергей Агапкин
Здоровье
врач-реабилитолог, ректор Института традиционных систем оздоровления
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Теги : дневная сонливость, болезни сердца, Сергей Агапкин
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