Врач Залетова: постоянные отеки из-за питья воды – это признак патологии

«Если вы выпиваете меньше литра воды в день, этого недостаточно», - констатировала врач.

«Если в целом вода постоянно вызывает появление отеков, то проблема не в воде. Причина — либо избыточное потребление соли, либо заболевание, нарушения в работе выделительной системы. Это может быть проблема с венами, почками, сердцем, лимфатической системой и т.д. Сама по себе вода в норме должна выводиться из организма», - поделилась врач с « АиФ ».

Врач Залетова обратила внимание на то, что многие люди, замечая у себя отеки, начинают сокращать потребление воды, – но правильно ли это? Медик рассказала, что выделительная система отдельно взятого человека обычно бывает адаптированной к поступлению определенного количества жидкости. Если из-за жары он начинает резко пить гораздо больше, то организм «ответит» на это учащенным мочеиспусканием или отечностью, которая у здорового человека окажется лишь временным явлением.Врач подчеркнула, что организму взрослого человека ежедневно необходимо некоторое количество воды, а в жаркую погоду потребность в ней действительно повышается. Залетова предупредила: если объем выпиваемой воды не является аномально чрезмерным, организм никак не пострадает – более того, это обеспечит ему профилактику обезвоживания и сгущения крови.Поэтому, заметив отеки после питья воды в рамках физиологической нормы (около двух литров жидкости за день в обычную погоду и порядка трех-четырех литров в жару), не нужно торопиться сокращать ее количество - это может оказаться опасным.Залетова добавила, что отеки при увеличении потребляемой жидкости могут возникать только в самом начале (но и это происходит не всегда и не у всех). Затем организм адаптируется и начинает своевременно выводить жидкость. Постоянные отеки из-за питья воды – это уже признак патологии, с такой особенностью нужно обращаться к медикам, обследоваться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что мороженое в жару может опасным образом повышать нагрузку на сердце.

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