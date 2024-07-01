«На каждую килокалорию – миллилитр воды». Диетолог Залетова пояснила, как пить воду

«Необходимо употреблять миллилитр жидкости на одну употребляемую килокалорию. Учитывая, что городской житель, у которого низкая физическая нагрузка, употребляет от 1500 до 2000 калорий в день, то и появилась норма — выпивать полтора-два литра воды в день», - поделилась Татьяна Залетова с aif.ru

Диетолог Залетова рассказала, как им должно быть оптимальное количество жидкости, употребляемой за день. Эксперт пояснила, что на каждую съеденную килокалорию должен приходиться миллилитр воды.Медик добавила, что при усилении физических нагрузок, а также при развитой мышечной массе потребность организма в воде физиологически возрастает.Также, уточнила Залетова, следует помнить, что не только еда, но и напитки могут содержать калории. Если, например, человек пьет сок или молоко, то ему тоже следует употреблять воду с учетом их калорийности – но только в соотношении 0,75 мл воды на одну (жидкую) килокалорию.Что касается самых популярных у россиян напитков, кофе и чая, врач предупредила: из-за содержания кофеина они обладают мочегонным действием и обезвоживают организм. Эксперт подчеркнула, что люди совершают серьезную ошибку, если в течение дня пьют только кофе и чай, не употребляя при этом чистой питьевой воды. Организм таких людей подвергается риску обезвоживания, сгущающего кровь и ведущего к образованию тромбов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему лучше отказаться от употребления мороженого , пользу такой рекомендации объяснила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

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