Диетолог Писарева рассказала про «мясной клей» в мясной и молочной продукции

«Случаи добавления «мясного клея» в продукцию участились, причем не только в мясную, но и в молочную», - отметила Ирина Писарева в комментарии «Вечерней Москве».

Диетолог Писарева рассказала про «мясной клей» или микробную трансглютаминазу – пищевую добавку, которая относится к числу запрещенных. Специалист констатировала, что в России производители различных продуктов стали чаще использовать данный фермент, действуя фактически незаконно.Эксперт добавила, что такая добавка придает мясным и молочным продуктам улучшенную однородную консистенцию, «склеивая» их частицы. Диетолог обратила внимание на то, что при частом употреблении продуктов с «мясным клеем» может пострадать желудочно-кишечный тракт. Такая пища, по словам специалиста, увеличивает проницаемость кишечника.Писарева подчеркнула, что особенно серьезно эти продукты могут вредить людям с непереносимостью глютена, а также людям с проблемами сердечно-сосудистого характера. Диетолог констатировала, что «мясной клей» усиливает аллергическую нагрузку на иммунную систему, а также может провоцировать аритмию.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие завтраки значительно повышают риск появления лишнего веса.

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