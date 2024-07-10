Врач Рахматуллина: в чем разница между тепловым и солнечным ударом?

«Солнечный удар, в свою очередь, является видом теплового удара, возникающего при длительном воздействии прямых солнечных лучей на голову и шею», - поделилась Альбина Рахматуллина с « Вечерней Москвой ».

Высокая температура тела;

Сухая и горячая кожа без пота;

Головная боль;

Слабость;

Головокружение;

Тошнота и рвота;

Учащенное сердцебиение;

Повышенная раздражительность;

Судороги;

Спутанность или потеря сознания.

«Симптомы солнечного удара такие же, но дополнительно включают покраснение кожи и чувство жжения в области головы, шеи или других участков, получивших большое количество солнечной энергии», - добавила специалист.

Врач Рахматуллина рассказала, в чем заключается разница между тепловым и солнечным ударом. Медик объяснила: тепловой удар означает ухудшение самочувствия из-за нарушений в организме, вызванных его перегреванием. Подобный перегрев возникает в условиях высоких температур воздуха, особенно вместе с высокой влажностью.Медик указала на следующие проявления теплового удара:Рахматуллина подчеркнула, что при значительном ухудшении самочувствия к пострадавшему нужно вызывать скорую помощь. В качестве первой помощи его следует охладить, облив водой (не ледяной) или обтерев мокрой тканью, а также дать питье.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы указывают на опасное сгущение крови.

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