Врач Рахматуллина: в чем разница между тепловым и солнечным ударом?
Врач Альбина Рахматуллина: солнечный удар можно считать разновидностью теплового удара.
Врач Рахматуллина рассказала, в чем заключается разница между тепловым и солнечным ударом. Медик объяснила: тепловой удар означает ухудшение самочувствия из-за нарушений в организме, вызванных его перегреванием. Подобный перегрев возникает в условиях высоких температур воздуха, особенно вместе с высокой влажностью.
«Солнечный удар, в свою очередь, является видом теплового удара, возникающего при длительном воздействии прямых солнечных лучей на голову и шею», - поделилась Альбина Рахматуллина с «Вечерней Москвой».
Как различаются симптомы теплового и солнечного удара?
Медик указала на следующие проявления теплового удара:
- Высокая температура тела;
- Сухая и горячая кожа без пота;
- Головная боль;
- Слабость;
- Головокружение;
- Тошнота и рвота;
- Учащенное сердцебиение;
- Повышенная раздражительность;
- Судороги;
- Спутанность или потеря сознания.
«Симптомы солнечного удара такие же, но дополнительно включают покраснение кожи и чувство жжения в области головы, шеи или других участков, получивших большое количество солнечной энергии», - добавила специалист.
Рахматуллина подчеркнула, что при значительном ухудшении самочувствия к пострадавшему нужно вызывать скорую помощь. В качестве первой помощи его следует охладить, облив водой (не ледяной) или обтерев мокрой тканью, а также дать питье.
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Альбина Рахматуллина
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог
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