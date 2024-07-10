Врач Рахматуллина: в чем разница между тепловым и солнечным ударом?

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плохое самочувствие

Врач Альбина Рахматуллина: солнечный удар можно считать разновидностью теплового удара.

Врач Рахматуллина рассказала, в чем заключается разница между тепловым и солнечным ударом. Медик объяснила: тепловой удар означает ухудшение самочувствия из-за нарушений в организме, вызванных его перегреванием. Подобный перегрев возникает в условиях высоких температур воздуха, особенно вместе с высокой влажностью.

«Солнечный удар, в свою очередь, является видом теплового удара, возникающего при длительном воздействии прямых солнечных лучей на голову и шею», - поделилась Альбина Рахматуллина с «Вечерней Москвой».

Как различаются симптомы теплового и солнечного удара?

Медик указала на следующие проявления теплового удара:
  • Высокая температура тела;
  • Сухая и горячая кожа без пота;
  • Головная боль;
  • Слабость;
  • Головокружение;
  • Тошнота и рвота;
  • Учащенное сердцебиение;
  • Повышенная раздражительность;
  • Судороги;
  • Спутанность или потеря сознания.
«Симптомы солнечного удара такие же, но дополнительно включают покраснение кожи и чувство жжения в области головы, шеи или других участков, получивших большое количество солнечной энергии», - добавила специалист.

Рахматуллина подчеркнула, что при значительном ухудшении самочувствия к пострадавшему нужно вызывать скорую помощь. В качестве первой помощи его следует охладить, облив водой (не ледяной) или обтерев мокрой тканью, а также дать питье.

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Альбина Рахматуллина
Альбина Рахматуллина
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог
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