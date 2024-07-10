Врач Бережная: головная боль и низкая работоспособность могут говорить о густой крови

136 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/portrait-woman-with-headache-sits-kitchen-touches-head-grimaces-has-painful-migraine_63133775.htm#page=2&query=headache&position=19&from_view=search&track=sph&uuid=8814d628-0602-4a1c-82c6-e397882faeb8
головная боль

Врач Марина Бережная: последствия сгущения крови могут быт очень опасными для человека.

Врач Бережная напомнила, что кровь начинает густеть, когда нарушается нормальное соотношение количества клеток крови и объема жидкости в ней. Теряя жидкость, кровь не просто сгущается, но и подвергается риску образования тромбов. По словам врача, тромбы из-за густой крови могут возникать самые разные, от очень мелких до крупных. Последствием этого становятся нарушения в снабжении кислородом практически всех тканей и органов, а также возможные закупорки, эмболии сосудов и артерий.

Бережная констатировала, что процесс сгущения крови и её подверженность тромбообразованию сопровождаются ухудшением самочувствия. Возникающие у человека головная боль и низкая работоспособность могут говорить о том, что у него густеет кровь.

«Слишком густая кровь чревата образованием тромбов, а также общим плохим самочувствием, головной болью и снижением работоспособности», - поделилась медик с «Газетой.Ru».

Чтобы избежать этого, Бережная посоветовала не допускать обезвоживания организма, употреблять достаточное количество несладкой жидкости. С точностью проверить то, насколько вязкой является кровь, позволяют специальные лабораторные исследования, подсказала специалист.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что черный шоколад является одним из самых полезных продуктов для нормализации кровяного давления.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Марина Бережная
Марина Бережная
Здоровье
врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи
Читать MedikForum.ru в
Врач Бычкова: густая кровь способствует инфаркту – нет ли головокружения?
Врач Макиша: в некоторых случаях витамин К приводит к образованию тромбов
Употребление этих продуктов разжижает густую кровь
Теги : густая кровь, признаки нарушений, Марина Бережная