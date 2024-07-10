Врач Бережная: головная боль и низкая работоспособность могут говорить о густой крови

«Слишком густая кровь чревата образованием тромбов, а также общим плохим самочувствием, головной болью и снижением работоспособности», - поделилась медик с « Газетой.Ru ».

Врач Бережная напомнила, что кровь начинает густеть, когда нарушается нормальное соотношение количества клеток крови и объема жидкости в ней. Теряя жидкость, кровь не просто сгущается, но и подвергается риску образования тромбов. По словам врача, тромбы из-за густой крови могут возникать самые разные, от очень мелких до крупных. Последствием этого становятся нарушения в снабжении кислородом практически всех тканей и органов, а также возможные закупорки, эмболии сосудов и артерий.Бережная констатировала, что процесс сгущения крови и её подверженность тромбообразованию сопровождаются ухудшением самочувствия. Возникающие у человека головная боль и низкая работоспособность могут говорить о том, что у него густеет кровь.Чтобы избежать этого, Бережная посоветовала не допускать обезвоживания организма, употреблять достаточное количество несладкой жидкости. С точностью проверить то, насколько вязкой является кровь, позволяют специальные лабораторные исследования, подсказала специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что черный шоколад является одним из самых полезных продуктов для нормализации кровяного давления.

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