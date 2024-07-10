«Может развиваться вызывающая ботулизм бактерия»: врач Логинов назвал нежелательную еду в жару

«В первую очередь нужно минимизировать в меню присутствие мяса и морепродуктов. Эти продукты при неправильном хранении и приготовлении могут быть заражены кишечной палочкой, сальмонеллой», - предостерег специалист в комментарии « Ленте.ру ».

«Сырые или недоваренные яйца могут содержать сальмонеллу, а на скорлупе может размножаться кампилобактер. В молочных продуктах размножаются несколько видов опасных бактерий, вызывающих отравления», - заявил Владимир Логинов.

Врач Логинов рассказал, что существует нежелательная в жаркую погоду еда – она слишком быстро портится и грозит человеку развитием бактериальных инфекций.Также, добавил Логинов, нежелательной едой в жару являются консервы, колбасы, вяленая рыба, различные копчености. В них, подчеркнул он, может развиваться вызывающая ботулизм бактерия.Помимо этого врач посоветовал помнить, что жарким летом повышается риск отравлений, вызванных употреблением яиц и молочных продуктов (включая сыр).Врач посоветовал в жару чаще мыть руки, следить за чистотой кухонных поверхностей и не держать приготовленную еду вне холодильника больше 2 часов. Блюда с жирными соусами, майонезом лучше не хранить даже в холодильнике, их следует съедать сразу свежеприготовленными.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком количестве можно есть ежедневно колбасу , не вредя организму.

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