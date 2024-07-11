Врач Тарасов: неадекватно частая зевота – сколько это раз и какие болезни её вызывают

«Зевота принимает статус патологической, если ее насчитывается более чем двадцать за день… адекватная цифра — от семи до двадцати зевков в сутки. Если частота зеваний намного выше, то речь может идти о патологии, которая требует лечения», - предостерег медик в комментарии для URA.RU.

Врач Тарасов объяснил, сколько раз должен зевать человек в течение дня, чтобы его зевота считалась неадекватно частой.Дмитрий Тарасов добавил, что вызывать потребность в частом зевании могут разные болезни. Он отметил, что человек начинает постоянно зевать при проблемах с психикой (тревожно-депрессивные расстройства) и в связи с нарушениями функций сердечно-сосудистой системы. Когда одновременно с зевотой возникает дискомфорт или боль в груди, или человек испытывает одышку, тошноту, сильную слабость, потливость, – необходимо обращаться к врачам. Причиной подобного недомогания может быть инфаркт миокарда.Кроме того, указал специалист, неадекватно частая зевота может означать проблемы с мозгом, вплоть до развития опухоли.Также вызывать её могут такие болезни как сахарный диабет, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, височная эпилепсия, гипотиреоз.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется опасное для человека сгущение крови.

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