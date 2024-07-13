Фармацевт Сапронова: летом повышается риск пострадать от какого-нибудь вида аллергии

«Солнечная крапивница обычно проявляется в виде небольших волдырей. Высыпания могут появиться сразу, после нескольких минут пребывания на солнце, или даже через несколько дней», - поделилась специалист с « Газетой.Ru ».

«В аптечке аллергика летом обязательно должны быть такие препараты по выбору, как дезлоратадин, цетиризин, эбастин или фексофенадин в таблетках, капли цетиризин для детей, сорбенты для очищения желудка», - подсказала фармацевт.

Фармаколог Елена Сапронова рассказала, что солнечная крапивница возникает примерно у четверти всех людей хотя бы раз в жизни.Фармацевт отметила, что такого рода аллергия может быть как разовым событием, так и переходить в хроническое состояние. Заметив аллергическую реакцию на солнце, следует принять антигистаминное средство.Сапронова рассказала, что укусившее человека насекомое может оказаться переносчиком заболеваний, и последствия такого укуса могут быть очень серьезными. Если возникающий при этом отек сохраняется на следующий день, то с такой реакцией нужно обращаться к врачу, подчеркнула фармацевт.Елена Сапронова констатировала, что летом повышается риск пострадать от разного вида аллергии. Поллиноз, при котором возникают обильные насморк и слезоточивость, может в зависимости от периода начала цветения растений активизироваться в любой летний период и даже осенью. В его случае также нужно принимать антигистаминные средства.Обычно её проявления вызываются употреблением продуктов, которые могут содержать гистамин. Для борьбы с ней используются как антигистаминные препараты, так и сорбенты для очищения кишечника.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому особенно опасно расчесывать комариные укусы на коже.

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