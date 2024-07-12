Врач Хухрев пояснил, кому особенно опасно расчесывать комариные укусы на коже

«Место комариного укуса ни в коем случае не надо расчесывать, особенно грязными руками. При некоторых хронических заболеваниях это чревато серьезными последствиями», - констатировал терапевт.

Врач Хухрев отметил в комментарии для радио Sputnik, что комары предпочитают нападать на людей с первой положительной группой крови – они особенно часто подвергаются комариным укусам. Специалист обратил внимание на то, что места таких укусов важно не расчесывать. Прежде всего, медик призвал не касаться этих воспаленных участков грязными руками.Алексей Хухрев пояснил, кому особенно опасно расчесывать комариные укусы на коже.Медик предупредил, что при расчесывании укушенной комаром кожи в организм может проникнуть стрептококк. Вызванная им инфекция не пройдет самостоятельно, для лечения придется использовать антибиотики. Хухрев добавил, что расчесанное место комариного укуса (особенно грязными руками) может стать причиной воспаления и связанных с ним многих неблагополучных, патологических состояний.Например, тяжело отреагировать на стрептококковую инфекцию организм может при диабете.Для снятия зуда и воспаления от укусов комаров врач посоветовал применять антигистаминные средства, а возникающие ранки заклеивать бактерицидным пластырем. Если реакция организма на такие укусы оказывается слишком сильной, следует обращаться за медицинской помощью.Ранее портал MedikForum.ru писал о возможных причинах прыщей , возникающих у взрослых людей.

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