Врач Магомедова: маммография может повысить риск рака молочной железы из-за действия рентгена

«Маммография – это канцерогенное облучение тканей груди, которые бывают особенно чувствительными у пременопаузных пациенток. Чем больше процедур делает женщина, тем чаще она себя подвергает опасности. Кроме того, это достаточно болезненный диагностический метод, и микротравма вполне может стать пусковым механизмом для развития рака», - приводит слова Магомедовой « Доктор Питер ».

Онколог Магомедова заявила, что проведение маммографии – диагностической процедуры по выявлению возможных опухолей в груди – может повысить риск развития рака. Данный эффект связан с действием рентгеновского излучения, констатировала медик. Эксперт добавила, что ученые, занимающиеся исследованием этого метода диагностики, также допускают его негативное, канцерогенное влияние на клетки и ткани груди.Онколог уточнила, что в последнее время необходимость маммографии как профилактической процедуры для всех взрослых женщин превратилась в предмет жарких дискуссий. Многие специалисты высказываются о том, что она далеко не безобидна для женского здоровья. В частности, исследователи Гронингенского университета публиковали данные своих расчетов, согласно которым у пациенток из группы риска рак молочной железы развивается в 1,5 раза чаще после прохождения маммографии, и эта процедура не только повышает онкологический риск, но и «помогает» распространяться метастазам.Также Магомедова обратила внимание на то, что процедура может давать ложноположительные результаты, побуждая пациенток испытывать сильный стресс и проводить ненужные биопсии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли употребление алкоголя быть причиной рака – пояснениями об этом поделился нарколог Виталий Холдин.

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