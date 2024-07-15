«Канцерогенное облучение»: онколог Магомедова объяснила, почему маммография может быть опасна для здоровья
Чтобы вовремя выявить рак молочной железы, женщинам рекомендуют раз в месяц проводить самообследование молочных желез, а также проходить УЗИ и маммографию. Врач-онколог Хамис Магомедова рассказала, когда маммография может навредить здоровью.
Маммографию в целях профилактики рака молочной железы назначают женщинам после 40 лет или по показаниям.
До 40 лет эта процедура в принципе непоказательна, отметила врач. Ткань молочной железы железистая, плотная, поэтому рентгенологическими методами исследования выявить новообразования трудно.
— Основной метод диагностики — это УЗИ с 5-го по 12-й день менструального цикла. И достаточно новый, но информативный метод — термография, — рассказала Магомедова.
Исследования, проведенные при Гронингенском университете, установили, что у пациенток, находящихся в группе риска, рак развивается в 1,5 раза чаще после прохождения скрининга. Процедура не только увеличивает риск рака, но и способствует распространению метастазов, считают эксперты.
— Маммография — это канцерогенное облучение тканей груди. Особенно гиперчувствительные ткани в груди пременопаузных пациенток. И чем больше процедур делает женщина, тем чаще она себя подвергает опасности, — объясняет Магомедова.
Кроме того, это достаточно болезненный метод, и микротравма вполне может стать пусковым механизмом для развития онкологического процесса, добавила она.
Еще один минус скрининга — частые ложноположительные и ложноотрицательные результаты. Гипердиагностика при выполнении маммографии тоже не редкость.
Профилактика РМЖ необходима, но делать ее нужно с умом, подчеркнула онколог.
Признаки рака молочной железы:
1. Образование опухоли или утолщения в груди.
2. Изменение формы или размера груди, включая выпуклости, втяжения или асимметрию.
3. Изменение внешнего вида соска или ареолы.
4. Выделения из соска.
5. Боль или дискомфорт в груди.
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