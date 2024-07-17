Врач Олькин: эти 5 привычек вызывают рак, онколог Воробьев назвал ожирение и алкоголь главными виновниками рака

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Врач Олькин: эти 5 привычек вызывают рак, онколог Воробьев назвал ожирение и алкоголь главными виновниками рака


Онколог подчеркивает, что изменение образа жизни может снизить риск рака до 40 процентов.


Занятия спортом, отказ от вредных привычек и правильное питание помогают организму сопротивляться патологиям и опасным клеткам.

Здоровый образ жизни укрепляет иммунитет. Особенно опасны курение, алкоголь и ожирение, способствующие онкологическим заболеваниям.

Защиту от рака также обеспечивает использование солнцезащитных средств. Регулярные занятия спортом и прогулки играют важную роль в профилактике рака, по информации издания "КП".

"Ожирение играет важную роль в развитии рака по нескольким механизмам. Ожирение часто сопровождается хроническим воспалением в организме. Воспаление, в свою очередь, может способствовать мутации клеток и их необратимым изменениям, что является одним из первых шагов к развитию рака", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Воспаление также может подавлять естественные защитные механизмы организма против развития рака.

Ожирение может привести к изменениям в уровнях гормонов, таких как инсулин, который влияет на рост и деление клеток. Высокие уровни инсулина могут способствовать развитию рака, особенно рака груди, простаты и толстого кишечника.

Ожирение может создавать давление на соседние ткани и органы, что может приводить к изменениям в них и способствовать развитию раковых клеток.

Лишний жировой запас в организме может изменять обмен веществ и систему контроля роста клеток, что может способствовать их необратимым изменениям.

"Ожирение не только повышает риск развития множества хронических заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания, но и увеличивает вероятность возникновения рака различных органов и систем в организме".

Алкоголь является известным канцерогеном, то есть веществом, способным вызывать рак. Он оказывает влияние на организм через несколько механизмов, увеличивая вероятность развития рака различных органов.

"Алкоголь может повреждать ДНК в клетках, что может приводить к их необратимым изменениям и мутациям. Это особенно критично для клеток органов, которые напрямую контактируют с алкоголем, таких как рот, горло, пищевод", - говорит Воробьев.

Во-вторых, метаболизм алкоголя в организме может приводить к образованию токсических веществ, таких как ацетальдегид, который также может наносить повреждения ДНК и способствовать развитию рака.

Третий механизм связан с изменениями в обмене веществ и гормональных уровнях, вызванных употреблением алкоголя, что может создавать условия для неоплазий и развития раковых клеток.


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