Врач Олькин: эти 5 привычек вызывают рак, онколог Воробьев назвал ожирение и алкоголь главными виновниками рака

"Ожирение играет важную роль в развитии рака по нескольким механизмам. Ожирение часто сопровождается хроническим воспалением в организме. Воспаление, в свою очередь, может способствовать мутации клеток и их необратимым изменениям, что является одним из первых шагов к развитию рака", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

"Ожирение не только повышает риск развития множества хронических заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания, но и увеличивает вероятность возникновения рака различных органов и систем в организме".

"Алкоголь может повреждать ДНК в клетках, что может приводить к их необратимым изменениям и мутациям. Это особенно критично для клеток органов, которые напрямую контактируют с алкоголем, таких как рот, горло, пищевод", - говорит Воробьев.

Занятия спортом, отказ от вредных привычек и правильное питание помогают организму сопротивляться патологиям и опасным клеткам.Здоровый образ жизни укрепляет иммунитет. Особенно опасныспособствующие онкологическим заболеваниям.Защиту от рака также обеспечивает использованиеРегулярныеиграют важную роль в профилактике рака, по информацииВоспаление также может подавлять естественные защитные механизмы организма против развития рака.Ожирение может привести к изменениям в уровнях гормонов, таких как инсулин, который влияет на рост и деление клеток. Высокие уровни инсулина могут способствовать развитию рака, особенно рака груди, простаты и толстого кишечника.Ожирение может создавать давление на соседние ткани и органы, что может приводить к изменениям в них и способствовать развитию раковых клеток.Лишний жировой запас в организме может изменять обмен веществ и систему контроля роста клеток, что может способствовать их необратимым изменениям.Алкоголь является известным канцерогеном, то есть веществом, способным вызывать рак. Он оказывает влияние на организм через несколько механизмов, увеличивая вероятность развития рака различных органов.Во-вторых, метаболизм алкоголя в организме может приводить к образованию токсических веществ, таких как ацетальдегид, который также может наносить повреждения ДНК и способствовать развитию рака.Третий механизм связан с изменениями в обмене веществ и гормональных уровнях, вызванных употреблением алкоголя, что может создавать условия для неоплазий и развития раковых клеток.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые оздоравливают сосуды.

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