Онколог Адюков: в профилактике онкозаболеваний важна физическая активность, врач Воробьев призвал защищаться от солнца и худеть

"Человек мог что-то ощущать, но думал, что это пройдет само собой, или пытался лечиться самостоятельно, что крайне нежелательно!".

"Рак — это группа заболеваний, которые характеризуются неправильным ростом и разделением клеток. Существует множество факторов риска, которые могут увеличить вероятность развития рака. Профилактика должна быть с учетом этих факторов", - говорит Воробьев.

"Употребление алкоголя связано с повышенным риском рака рта, горла, пищевода, печени, толстого кишечника и молочной железы".

"Избыточный вес и ожирение могут увеличить риск рака многих типов, включая рак молочной железы (после менопаузы), почек, печени, поджелудочной железы, кишечника и других".

"Длительное воздействие ультрафиолетовых лучей, особенно без защиты от солнца, может увеличить риск развития рака кожи".

"Эти факторы риска не обязательно гарантируют развитие рака, но их наличие может увеличить вероятность его возникновения. Важно принимать меры по снижению риска, включая здоровый образ жизни, регулярные медицинские осмотры и предотвращение известных факторов риска, когда это возможно", - говорит Воробьев.

По мнению специалиста, первостепенное значение имеет регулярное прохождение диспансеризации (онкоскрининга), особенно для тех, кто давно не проходил подобные обследования. Отмечается риск самолечения, поэтому онколог настоятельно рекомендует обращаться к врачу при появлении любых беспокоящих симптомов, выходящих за рамки нормального состояния здоровья.Советы специалиста по профилактике включают: решительный отказ от вредных привычек; соблюдение правильного сбалансированного рациона; регулярные физические упражнения и периодические медицинские осмотры.Также подчеркивается важность проведения маммографии для женщин после 40 лет, рекомендуя ее проведение каждые 2 года, при необходимости с учетом индивидуальных показателей.о факторах риска рака.Курение является одним из основных факторов риска для развития рака легких, рта, горла, пищевода, мочевого пузыря, поджелудочной железы и других органов. Также пассивное курение (вдыхание табачного дыма) может увеличить риск.Некоторые виды пищи, включая большое количество красного мяса, обработанные продукты, а также недостаток фруктов и овощей в рационе, могут увеличить риск развития рака.Некоторые виды рака могут быть увеличены в семьях с наследственным предрасположением к этим заболеваниям.Некоторые инфекции, такие как вирусы папилломы человека (HPV), вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатит B и C, а также бактерия Helicobacter pylori могут увеличить риск развития рака.С возрастом риск развития рака увеличивается, хотя рак может возникнуть в любом возрасте.Ранее МедикФорум писал о пользе квашеной капусты для здоровья.

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