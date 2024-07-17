Онколог Олькин: отказ от пяти вредных привычек эффективнее всего снижает риск рака

«Отказ от курения, правильное питание, физическая активность действительно играют огромную роль в защите от рака. Эти элементы ЗОЖа предотвращают другие заболевания, которые провоцируют развитие опухолей. Например, сидячий образ жизни и нездоровое питание приводят к ожирению. Оно создает почву для воспалительных процессов, повышающих онкориски», - констатировал онколог в интервью « КП ».

Недавнее исследование американских ученых показало, что изменение образа жизни в пользу более здорового способствует предотвращению почти 40 процентов всех случаев рака. Судя по выводам исследователей, эффективнее всего снижает риск рака отказ от пяти вредных привычек. Особенно важен в плане защиты от рака отказ от курения. Люди, которые решают покончить с сигаретами, снижают свой риск заболеть раком легких, бронхов, гортани, пищевода, мочевого пузыря.Другая вредная привычка, с которой связана подверженность раку, – отсутствие контроля над весом. Ожирение способствует возникновению рака тела матки у женщин, а также рака желчного пузыря, печени, почек.Следующий канцерогенный фактор в образе жизни людей – это злоупотребление алкоголем, провоцирующее развитие рака полости рта, глотки, печени, молочной железы.Также причиной возникновения злокачественных опухолей может стать привычка загорать и не защищать кожу от воздействия ультрафиолета. Наиболее опасным последствием этого становится рак кожи.Еще одна вредная привычка – малоподвижность. Нехватка физической активности также повышает вероятность пострадать от рака желудка, тела матки, пищевода, почек.Онколог Олькин, комментируя эти данные, подчеркнул: у людей, ведущих здоровый образ жизни, рак развивается намного реже. По словам врача, в этом случае иммунная система организма эффективнее замечает и уничтожает злокачественные клетки, не позволяя им бесконтрольно накапливаться, образуя опухоли.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что причиной развития рака может быть ежедневный прием любого вида алкоголя , об этом подробнее рассказал физиолог Александр Созыкин.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.