«Горчица и морская капуста»: врач Рахимов назвал продукты для оздоровления сосудов

«Горчица содержит омега-3 и витамин В6, которые уменьшают вязкость крови, очищают кровеносную систему и укрепляют сосуды», - отметил медик в комментарии UfaTime.ru

Одним из лучших продуктов, улучшающих защиту сосудов от повреждений, врач Рахимов назвал имбирь. В его составе содержится вещество салицилат – натуральный аналог аспирина. Благодаря действию этого компонента имбиря нормализуется кровообращение и кровяное давление, пояснил специалист.Также врач назвал полезной для оздоровления сосудов горчицу.Еще один доступный «суперпродукт» – морская капуста – тоже является природным антикоагулянтом. Иначе говоря, они снижать вязкость крови, делая ее менее густой и подверженной образованию тромбов.Также врач посоветовал включать в рацион оливковое масло, улучшающее состояние сосудистой стенки, и чеснок, который тоже уменьшает густоту крови и поддерживает здоровую деятельность сердца.Вместе с этим Алмаз Рахимов подчеркнул: полагаться только на продукты при имеющихся проблемах с сердцем и сосудами нельзя.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому полезно есть зеленые бананы

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