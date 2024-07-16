«Горчица и морская капуста»: врач Рахимов назвал продукты для оздоровления сосудов
Уфимский врач, уролог Алмаз Рахимов рассказал о продуктах, укрепляющих кровеносные сосуды.
Одним из лучших продуктов, улучшающих защиту сосудов от повреждений, врач Рахимов назвал имбирь. В его составе содержится вещество салицилат – натуральный аналог аспирина. Благодаря действию этого компонента имбиря нормализуется кровообращение и кровяное давление, пояснил специалист.
Также врач назвал полезной для оздоровления сосудов горчицу.
«Горчица содержит омега-3 и витамин В6, которые уменьшают вязкость крови, очищают кровеносную систему и укрепляют сосуды», - отметил медик в комментарии UfaTime.ru.
Еще один доступный «суперпродукт» – морская капуста – тоже является природным антикоагулянтом. Иначе говоря, они снижать вязкость крови, делая ее менее густой и подверженной образованию тромбов.
Также врач посоветовал включать в рацион оливковое масло, улучшающее состояние сосудистой стенки, и чеснок, который тоже уменьшает густоту крови и поддерживает здоровую деятельность сердца.
Вместе с этим Алмаз Рахимов подчеркнул: полагаться только на продукты при имеющихся проблемах с сердцем и сосудами нельзя.
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Алмаз Рахимов
ЗОЖ
уролог-андролог
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