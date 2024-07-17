Невролог Хорошев: обильную потливость не следует считать признаком рака
Врач-невролог Павел Хорошев: по объему потоотделения нельзя судить о наличии опухоли.
Невролог Хорошев прокомментировал в беседе с «Радио 1» утверждения о том, что становящееся сильным потоотделение может сигнализировать о развитии рака. По его словам, обильную потливость не следует считать признаком рака. Медик отметил, что потливость в некоторых случаях рака может иметь место, но понять, что она стала избыточной или что она оказалась вызвана именно опухолью, – крайне сложно.
«Действительно, в некоторых случаях метаболизм тканей самой опухоли может увеличиваться, и потоотделение может усиливаться, но количество вырабатываемого тепла ничтожно. Если речь не идет о предсмертном состоянии», - отметил медик.
Хорошев уточнил, что основную часть токсинов организм выводит не через кожу, а посредством мочеиспускания – таким образом, по объему потоотделения о наличии опухоли судить невозможно. Потоотделение является тонким процессом, на который влияет множество факторов. Пот выделяется, когда меняется (повышается) температура тела, а такого рода колебания происходят в теле на протяжении всего дня. Адекватно измерить объем потоотделения, которое может считаться патологическим, практически невозможно.
«Температура тела постоянно меняется, переходит из одних условий в другие: мы садимся в нагретую машину, переходим в прохладный подъезд, поднимаемся в квартиру… Что, если человек сел в раскаленную машину, и с него полило градом – можно ли сказать, что у него рак? Это глупость», - поделился мнением врач.
Медик добавил, что анализ самого пота тоже не позволяет достоверно выявить маркеры опухоли. Биологические вещества, выходящие из потовых желез, смешиваются с жирами и солями, в результате происходит их сильное изменение. Кроме того, даже при обнаружении маркеров рака возможен ошибочный результат.
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