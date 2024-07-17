Невролог Хорошев: обильную потливость не следует считать признаком рака

«Действительно, в некоторых случаях метаболизм тканей самой опухоли может увеличиваться, и потоотделение может усиливаться, но количество вырабатываемого тепла ничтожно. Если речь не идет о предсмертном состоянии», - отметил медик.

«Температура тела постоянно меняется, переходит из одних условий в другие: мы садимся в нагретую машину, переходим в прохладный подъезд, поднимаемся в квартиру… Что, если человек сел в раскаленную машину, и с него полило градом – можно ли сказать, что у него рак? Это глупость», - поделился мнением врач.

Невролог Хорошев прокомментировал в беседе с « Радио 1 » утверждения о том, что становящееся сильным потоотделение может сигнализировать о развитии рака. По его словам, обильную потливость не следует считать признаком рака. Медик отметил, что потливость в некоторых случаях рака может иметь место, но понять, что она стала избыточной или что она оказалась вызвана именно опухолью, – крайне сложно.Хорошев уточнил, что основную часть токсинов организм выводит не через кожу, а посредством мочеиспускания – таким образом, по объему потоотделения о наличии опухоли судить невозможно. Потоотделение является тонким процессом, на который влияет множество факторов. Пот выделяется, когда меняется (повышается) температура тела, а такого рода колебания происходят в теле на протяжении всего дня. Адекватно измерить объем потоотделения, которое может считаться патологическим, практически невозможно.Медик добавил, что анализ самого пота тоже не позволяет достоверно выявить маркеры опухоли. Биологические вещества, выходящие из потовых желез, смешиваются с жирами и солями, в результате происходит их сильное изменение. Кроме того, даже при обнаружении маркеров рака возможен ошибочный результат.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, нарколог Виталий Холдин объяснил, может ли употребление алкоголя вызывать рак

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