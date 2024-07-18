«Разрыв аневризмы и интоксикация»: врач Валуйская назвала причины инсульта у молодых
Врач-невролог Юлия Валуйская: инсульты стали чаще возникать у молодых людей, это подтверждает статистика.
Невролог Валуйская констатировала, что инсульт, представляющий собой опасную для жизни острую мозговую патологию, все чаще встречается в молодом возрасте. Медик отметила, что риск подобных «молодых» инсультов увеличивается под влиянием ряда факторов, обусловленных в основном нездоровым образом жизни – малоподвижностью, вредной едой, злоупотреблением сахаром и БАДами, курением, алкоголизацией, приемом запрещенных веществ.
Ключевыми причинами инсульта у молодых врач Валуйская назвала разрыв сосудистых образований в мозге (аневризм) и его интоксикацию.
«В детском и молодом возрасте основная причина — это спонтанный разрыв сосудистых мальформаций или аневризм, либо разрыв сосуда из-за нарушения структуры и свойств сосудистой стенки на фоне токсического воздействия выше описанных веществ», - сообщила врач-невролог «Газете.Ru».
Валуйская добавила, что в последнее время все более значительное влияние на склонность молодых людей к инсульту оказывают психические нарушения и болезни. Медик заявила, что тревожных и панических расстройств, случаев депрессии стало в десятки раз больше – подобные патологии усугубляют хрупкость сосудов мозга, делая их более подверженными травмам, разрывам.
У людей старшего возраста основными причинами инсульта являются атеросклероз, гипертония, сахарный диабет, хронические сердечные нарушения.
Каким бывает инсульт. Ишемическим и геморрагическим.
Ишемический инсульт развивается вследствие прекращения кровоснабжения определенного участка мозга (зачастую из-за тромбоза).
Геморрагический инсульт развивается в результате сосудистого разрыва и заполнения черепного пространства кровью.
Симптомы инсульта. При их появлении нужно срочно вызывать скорую помощь:
- Острое ухудшение самочувствия;
- Сильная головная боль;
- Онемение половины тела;
- Невозможность управлять конечностями с одной стороны тела (человек не может одновременно поднять две руки или шевелить сразу двумя ногами);
- Асимметрией лица;
- Дезориентация, прострация;
- Нарушение речи (человек не может внятно говорить, не понимает, что говорят другие).
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Юлия Валуйская
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невролог
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