«Разрыв аневризмы и интоксикация»: врач Валуйская назвала причины инсульта у молодых

«В детском и молодом возрасте основная причина — это спонтанный разрыв сосудистых мальформаций или аневризм, либо разрыв сосуда из-за нарушения структуры и свойств сосудистой стенки на фоне токсического воздействия выше описанных веществ», - сообщила врач-невролог « Газете.Ru ».

Острое ухудшение самочувствия;

Сильная головная боль;

Онемение половины тела;

Невозможность управлять конечностями с одной стороны тела (человек не может одновременно поднять две руки или шевелить сразу двумя ногами);

Асимметрией лица;

Дезориентация, прострация;

Нарушение речи (человек не может внятно говорить, не понимает, что говорят другие).

Невролог Валуйская констатировала, что инсульт, представляющий собой опасную для жизни острую мозговую патологию, все чаще встречается в молодом возрасте. Медик отметила, что риск подобных «молодых» инсультов увеличивается под влиянием ряда факторов, обусловленных в основном нездоровым образом жизни – малоподвижностью, вредной едой, злоупотреблением сахаром и БАДами, курением, алкоголизацией, приемом запрещенных веществ.Ключевыми причинами инсульта у молодых врач Валуйская назвала разрыв сосудистых образований в мозге (аневризм) и его интоксикацию.Валуйская добавила, что в последнее время все более значительное влияние на склонность молодых людей к инсульту оказывают психические нарушения и болезни. Медик заявила, что тревожных и панических расстройств, случаев депрессии стало в десятки раз больше – подобные патологии усугубляют хрупкость сосудов мозга, делая их более подверженными травмам, разрывам.У людей старшего возраста основными причинами инсульта являются атеросклероз, гипертония, сахарный диабет, хронические сердечные нарушения.Ишемическим и геморрагическим.Ишемический инсульт развивается вследствие прекращения кровоснабжения определенного участка мозга (зачастую из-за тромбоза).Геморрагический инсульт развивается в результате сосудистого разрыва и заполнения черепного пространства кровью.При их появлении нужно срочно вызывать скорую помощь:Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках сердечно-сосудистых заболеваний: пять таких опасных признаков назвала врач-кардиолог Диана Деревянкина.

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