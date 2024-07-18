«Разрыв аневризмы и интоксикация»: врач Валуйская назвала причины инсульта у молодых

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признаки инсульта

Врач-невролог Юлия Валуйская: инсульты стали чаще возникать у молодых людей, это подтверждает статистика.

Невролог Валуйская констатировала, что инсульт, представляющий собой опасную для жизни острую мозговую патологию, все чаще встречается в молодом возрасте. Медик отметила, что риск подобных «молодых» инсультов увеличивается под влиянием ряда факторов, обусловленных в основном нездоровым образом жизни – малоподвижностью, вредной едой, злоупотреблением сахаром и БАДами, курением, алкоголизацией, приемом запрещенных веществ.

Ключевыми причинами инсульта у молодых врач Валуйская назвала разрыв сосудистых образований в мозге (аневризм) и его интоксикацию.

«В детском и молодом возрасте основная причина — это спонтанный разрыв сосудистых мальформаций или аневризм, либо разрыв сосуда из-за нарушения структуры и свойств сосудистой стенки на фоне токсического воздействия выше описанных веществ», - сообщила врач-невролог «Газете.Ru».

Валуйская добавила, что в последнее время все более значительное влияние на склонность молодых людей к инсульту оказывают психические нарушения и болезни. Медик заявила, что тревожных и панических расстройств, случаев депрессии стало в десятки раз больше – подобные патологии усугубляют хрупкость сосудов мозга, делая их более подверженными травмам, разрывам.

У людей старшего возраста основными причинами инсульта являются атеросклероз, гипертония, сахарный диабет, хронические сердечные нарушения.

Каким бывает инсульт. Ишемическим и геморрагическим.

Ишемический инсульт развивается вследствие прекращения кровоснабжения определенного участка мозга (зачастую из-за тромбоза).

Геморрагический инсульт развивается в результате сосудистого разрыва и заполнения черепного пространства кровью.

Симптомы инсульта. При их появлении нужно срочно вызывать скорую помощь:
  • Острое ухудшение самочувствия;
  • Сильная головная боль;
  • Онемение половины тела;
  • Невозможность управлять конечностями с одной стороны тела (человек не может одновременно поднять две руки или шевелить сразу двумя ногами);
  • Асимметрией лица;
  • Дезориентация, прострация;
  • Нарушение речи (человек не может внятно говорить, не понимает, что говорят другие).
Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках сердечно-сосудистых заболеваний: пять таких опасных признаков назвала врач-кардиолог Диана Деревянкина.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Юлия Валуйская
Юлия Валуйская
Здоровье
невролог
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