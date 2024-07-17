Врач Деревянкина назвала головокружения среди пяти опасных признаков проблем с сердцем

«Боль в груди по характеру может быть острой, жгучей или давящей, усиливаться при физической нагрузке или стрессе, а также распространяться на левую руку, шею, челюсть или спину», - уточнила медик в комментарии Life.ru

«Частые головокружения могут быть признаком атеросклероза сосудов шеи или нарушения работы клапанов сердца», - пояснила кардиолог.

Врач Деревянкина назвала несколько опасных признаков проблем с сердцем. Один из них – боль и дискомфорт в груди, например, возникающие при беспокойстве, волнении.Также Деревянкина посоветовала не оставлять без внимания одышку – её появление указывает на неспособность сердца эффективно перекачивать кровь по сосудам. В случае сердечной патологии одышка возникает даже при небольшом физическом усилии, при незначительных нагрузках, а также в состоянии покоя.Еще один небезопасный симптом – учащенный пульс, (частое сердцебиение). Он особенно остро ощущаетсяпри стрессе, тревоге, волнении, физических нагрузках. Вместе с ним у человека также могут возникать звон в ушах, пульсация в области шеи, груди, тошнота.Среди пяти опасных признаков проблем с сердцем врач Деревянкина назвала головокружения.Кроме того, проявлением больного сердца бывает отечность из-за задержки жидкости в тканях тела – прежде всего, в тканях ног (обычно отекают стопы, голени). Врач обратила внимание на то, что сердечные отеки бывают продолжительными и симметричными, то есть возникают сразу в двух ногах.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие боли возникают при ишемии сердца или при сердечном приступе.

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